メルセデスAMGブランド体感イベント、東京・銀座ソニーパークで開催中…2台の特別モデルも展示

メルセデスAMG『G 63 Offroad Pro Edition』
  • Ginza Sony Park イメージパース

メルセデスベンツ日本は、Mercedes-AMGのブランド哲学「ONE MAN, ONE ENGINE」をテーマにした特別イベント「Mercedes-AMG Icons in Motion」を、東京・銀座ソニーパークで12月7日まで開催している。

本イベントは入場無料、予約不要で、中西径氏監修のもとAMGの象徴とV8エンジン搭載モデルを音と光で演出。AMGブランドのバックボーンを体感できるイベント空間を提供する。

展示モデルは、メルセデスAMG『GT 63 PRO 4MATIC+ クーペ』の特別デザイン仕様と、メルセデスAMG『G 63 Offroad Pro Edition』の特別参考展示の2台。

メルセデスAMG GT 63 PRO 4MATIC+ クーペは、4.0リットルV型8気筒ツインターボエンジン「M177」をチューニングし、最大出力・最大トルクを向上。冷却性能、空力性能の強化により運動性能を向上させ、日常使用の快適性を犠牲にすることなくサーキットでのパフォーマンスをさらに追求したスペシャルモデルだ。会場には4.0リットルV型8気筒ツインターボエンジンを用いたインスタレーションも設置する。

メルセデスAMG G 63 Offroad Pro Editionは、4.0リットルV型8気筒直噴ツインターボエンジン(M177)を搭載するメルセデスAMG『G 63』をベースに、エクステリアカラーにMANUFAKTURダークオリーブマグノ(マット)を採用。PROFESSIONALルーフラゲッジやPROFESSIONALスペアタイヤホルダー、20インチAMGアルミホイール、MANUFAKTURチェリーウッドラゲッジフロアといった特別装備を盛り込んだ特別モデルとなっている。

《森脇稔》

