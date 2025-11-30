「落ちなかった」不落石お守り配布で受験生応援---上信越道・横川SA

NEXCO東日本長野工事事務所は、上信越自動車道の横川サービスエリア（SA）で、受験シーズンに合わせた応援イベントを実施中だ。北野牧岩塊撤去工事で発生した「落ちなかった岩石」＝不落石を使ったお守りを無料で配布し、受験生や家族を後押しする。

【画像全7枚】

場所は上り線・下り線の横川SA（上り線・下り線）インフォメーション周辺で、SA利用者であれば受験生本人以外でも受け取れる。配布期間は2025年11月28日から2026年4月上旬までを予定しているが、数量限定なので、なくなり次第終了する。

不落石は、上信越道の北野牧岩塊掘削工事の際に「落ちなかった」安山岩を用いたもの。「落ちない」という語呂にちなみ、合格祈願として製作された。また、桜の花びら型の付箋を使って応援メッセージを書き込める「桜メッセージボード」も設置し、館内を彩る。

北野牧工事（2024年）

不落石の元となった北野牧工事は、松井田妙義IC～碓氷軽井沢IC間にある北野牧トンネル（長さ190m）上部の岩塊を除去する落石対策だ。当初高さ70m、平均傾斜角70°、約9万5000m3の大規模な岩塊を掘削する工事で、2017年に着手した。

工事では、掘削用の運搬路として仮桟橋やインクライン（ダンプトラック2台が同時に乗車できるエレベーター）を設置。さらに安全確保のため、ロックシェッドやロックボルトなどを施工した。2023年5月に本格掘削を開始しており、全工事の完了は2031年を予定している。