ジョルダン、「ハーツシャトル1日乗車券」をモバイルチケットで発売…瀬戸内海の絶景スポット巡り

ジョルダンは、香川県の三豊中央観光バスの「ハーツシャトル1日乗車券」を、モバイルチケットで発売した。

モバイルチケットは、ジョルダンが経路検索サービス「乗換案内」アプリで提供しているスマートフォンで購入してそのまま利用できる便利なチケットサービスだ。

「ハーツシャトル1日乗車券」は、JR観音寺駅とJR詫間駅を結ぶ定期運行バス「ハーツシャトル」が1日乗り放題となるチケット。香川県三豊・観音寺エリアを巡りながら、瀬戸内海の絶景スポットや人気観光名所を気軽に訪れることができる。

荘内半島に位置する紫雲出山は、春には桜、初夏には紫陽花が咲き誇る花の名所として知られている。「天空の鳥居」で知られている高屋神社や、瀬戸内海に沈む夕日と空が水面に映り込む絶景で有名な父母ヶ浜など、「天空の絶景スポット」を巡る旅にぴったりのチケットという。

価格は大人1500円、こども700円(税込)。利用期間は11月22日から土日祝・年始(1月1日から1月3日)で、平日は利用できない。予約客を優先するため、満席の場合は乗車できない恐れがある。三豊中央観光バス公式サイトの予約専用フォームからの予約が推奨されている。

モバイルチケットはジョルダンが運営する「乗換案内」アプリから購入できる。

