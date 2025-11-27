ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

ヴァレオCEO、Google Cloudから「CEO Visionary of the Year」授与

Google Cloudフランスのマネージング・ディレクターであるイザベル・フレーヌ氏から「CEO of the Year」賞を受け取ったクリストフ・ペリヤCEO
ヴァレオは11月25日、同社CEOのクリストフ・ペリヤ氏がGoogle Cloudフランスより「CEO Visionary of the Year」賞を授与されたと発表した。

この表彰は、同社全体にAI(人工知能)を組み込むというペリヤ氏の大胆かつ体系的な戦略に対する評価だ。ヴァレオがAIがもたらす巨大な機会を具体的で業界をリードするソリューションへと転換していることを示し、モビリティの未来を形作る上で極めて重要な、将来を見据えたビジョンを称えるものとなった。

ヴァレオにおけるAIの応用は、20年以上前に始まった長期戦略だ。長年にわたり、車両環境を理解するためにニューラルネットワークとディープ・ラーニングを発展させてきた同社は、より安全で自動化されたモビリティのためのソリューションを開発している。

現在、グループは9000人を超えるソフトウェアおよびシステムエンジニアと200人のAIエキスパートと共に、研究開発から工場、製品設計に至るあらゆる段階でAIを活用している。

Google Cloudとの長期的なパートナーシップを通じて、ヴァレオグループはコーディング・アシスタントを展開し、キーユーザーを育成して、彼らが現場のチームを指導・支援できるようにしている。

2024年末までに、すべてのソフトウェアエンジニアがトレーニングを受け、生成AIツールを活用している。そして現在、ヴァレオの認定済み自動車コードの25%以上がAIによって生成されており、わずか16か月前の0%から大幅に増加している。同社はまた、技術仕様の分析を大幅に簡素化するために生成AIを導入した。

この他のパートナーシップによって、ヴァレオは機械部品やPCBの自動設計にも取り組んでいる。

この著しい加速は、実践的なイノベーションに焦点を当てた社内イニシアチブによってさらに強化されている。社内変革の手始めとして、ヴァレオは2024年、Google CloudとArtefactとの共同パートナーシップにより、生成AIに焦点を当てた初のハッカソンを開催した。

このハッカソンでは、16チームがArtefactのデータサイエンティストとGoogle Cloudの専門家によるトレーニングセッションに参加し、120人を超えるヴァレオの従業員が生成AIを活用して、革新的なアイデアを最小実行可能製品(MVP)の作成へと発展させた。

これらのアイデアのほとんどは現在実装されており、このハッカソンは、社内の生産性を向上させるために84のAIエージェントの導入につながったグループのAI4allプログラムの基盤となった。

ヴァレオの長期的なAIへのコミットメントは、2017年に設立された自動車アプリケーションに特化した初のグローバルなAI研究センターであるValeo.AIによって推進されている。このセンターは学術界と連携し、運転支援と自動運転の研究の先駆者となっている。

そのミッションは、複雑なシナリオ(例えば、悪天候や異常な道路状況)におけるADAS(先進運転支援システム)の信頼性向上といった主要な課題を克服することだ。Valeo.AIは、世界中でより安全で、より効率的で、かつ堅牢な自動運転を実現するため、センサーフュージョン、データ効率の高い学習、そして信頼性が高く、説明可能なAIモデルの開発に焦点を当てている。

《森脇稔》

