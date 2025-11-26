ホーム モーターサイクル 企業動向 記事

中古バイク検索サイト「BDSバイクセンサー」、360度画像ソリューション「360°Bike」採用…AGENCIAが開発

中古バイク検索サイト「BDSバイクセンサー」が360°画像ソリューション「360°Bike」採用
  • 中古バイク検索サイト「BDSバイクセンサー」が360°画像ソリューション「360°Bike」採用
  • 中古バイク検索サイト「BDSバイクセンサー」が360°画像ソリューション「360°Bike」採用
  • 中古バイク検索サイト「BDSバイクセンサー」が360°画像ソリューション「360°Bike」採用

AGENCIAは11月25日、BDS HOLDINGS傘下のMOTOMが運営する中古バイク検索サイト「BDSバイクセンサー」に、同社の360°画像ソリューション「360°Bike」が正式採用されたと発表した。

【画像】BDSバイクセンサーが360°画像ソリューション「360°Bike」採用

販売店は「BDSバイクセンサー」のIDで360°Bikeアプリにログインするだけで、在庫一覧の取得から360°撮影・アップロード・掲載までをワンストップで完了できる。撮影した360°データは自動的に車両情報へ紐付けされ、即時に掲載される。

今回の連携の背景には、バイク購入の検討プロセスがオンライン中心へシフトし、来店前に外装の立体感や細部の状態、装備・質感などを確認したいというニーズが年々増加していることがある。360°画像は、従来の静止写真では見えにくい細部を立体的に把握できるため、購入判断の確度を高め、オンライン閲覧体験全体を刷新する手段として注目されている。

連携のポイントは、現場での導入ハードルを下げるため、操作フローを極限まで簡潔化したことだ。必要なのはスマートフォンだけで、誰でも同じ品質で撮影できるため、業務効率化と掲載品質の両立が可能となる。撮影ガイドに沿って約3分で360°撮影が完了し、アップロードで自動紐付けされて即時掲載される。AndroidとiOSに対応している。

中古バイク検索サイト「BDSバイクセンサー」が360°画像ソリューション「360°Bike」採用中古バイク検索サイト「BDSバイクセンサー」が360°画像ソリューション「360°Bike」採用

導入メリットとして、約3分で撮影完了することで業務負担を大幅に軽減できるほか、問い合わせ率が最大148%増加した事例もある。遠方ユーザーへの訴求力が強化され、商圏拡大にも寄与する。360°画像による掲載は、オンライン商談の質を高める「二輪販売DXの新標準」として拡大している。

「BDSバイクセンサー」は、ユーザーが効率よく比較検討できる環境を提供している。ショップ情報やサービス内容の掲載も充実しており、購入判断を支援する多面的な情報を備えている。

AGENCIAは360°画像×AI技術を活用したDXソリューションを提供し、全国4000社以上の企業に導入されている。主な導入企業はリクルートカーセンサー、ガリバー、ホンダ、スズキ、ヤナセなど。同社の360°Carは「709万6049台の360°車両画像」でギネス世界記録認定(世界No.1)というデータ実績を持つ。

これらの技術・知見を二輪領域にも拡張し、販売、査定、情報提供の高度化を支援する。360°Bikeは全国の販売店で採用が加速している。導入店舗にはHATOYA(ハトヤ)、CHAMPION76などがある。

今後AGENCIAは、自動車領域で培った360°画像生成・AI解析技術を二輪分野に本格展開し、パーツ自動判別や瑕疵検出といった高度AI機能の開発を進めている。現場との共創を重視しながら、販売促進と業務効率化を両立する新たなソリューションを提供し、二輪流通全体の透明性向上に貢献していく。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV
主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES