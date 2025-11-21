GO、相乗りサービスを「GOエコノミー」に名称変更…東京都心12区に拡大展開

GOは11月20日、タクシーアプリ「GO」の相乗りサービスを「GOエコノミー」に名称変更し、サービスの本格展開を開始した。

同サービスは「GOシャトル」として2024年12月から東京湾岸エリアで開始されていた。決められた乗降スポットから近くのスポットを選択し、1台に複数人が乗車する相乗り形式で、タクシーの約半額と手頃な価格でありながら、必ず座って移動できる新たな移動サービスとして好評を得ている。

今回の本格展開では、運行エリアが大幅に拡大される。渋谷エリア（渋谷区・新宿区）と東京都心エリアの2つに分かれ、東京都心エリアは従来の湾岸エリア（千代田区・中央区・港区・江東区）から、新たに文京区・台東区・墨田区・品川区・目黒区・豊島区・新宿区が加わり、東京都心12区での運行となる。

乗降スポットは渋谷エリアの約700箇所に加え、東京都心エリアは従来の約400箇所から約4000箇所と大きく拡大する。また、顧客から多く要望があった2席同時予約が可能となり、これまでの1席から2席の予約ができるようになる。

対応車両についても、従来のワゴンタイプ車両に加え、「JPN TAXI」車両でも注文を受け付ける。渋谷エリアは従来通り最大10台、東京都心エリアは最大1600台の車両で顧客の注文を受け付ける。

料金は通常のタクシーの運賃・迎車料金の約50～60%の価格で、2席目は1席目よりも安い料金設定となる。予約時に確定する利用料金を「GO Pay」で支払う仕組みだ。

運行時間は平日7時頃～22時頃、土日祝7時頃～18時頃で、協力事業者は日本交通と代々木自動車が担当する。