ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

ミスミ、meviyで銅系材質の自動見積もりを開始…純銅・真鍮・黄銅に対応

板金加工　純銅、真鍮・黄銅材質の自動見積もりを開始
  • 板金加工　純銅、真鍮・黄銅材質の自動見積もりを開始
  • 3DデータのみでAIが自動見積もりをする「meviy（メビー）」

ミスミグループは11月17日、機械部品調達のAIプラットフォーム「meviy（メビー）」の板金加工サービスにおいて、銅系材質の自動見積もりを開始したと発表した。

【画像全2枚】

対応する材質は純銅（C1020無酸素銅、C1100タフピッチ銅）と真鍮・黄銅（C2801P）。純銅は熱伝導性・導電性に優れており、電流を効率的に伝達するバスバーなど電気・電子機器向け部品に不可欠な材料だ。真鍮・黄銅は耐久性、耐食性などに優れ、溶接加工設備におけるスパッタの付着を防止するカバーをはじめ、多くの機械部品に広く利用されている。

電気・電子機器、自動車、産業機械分野では、高い熱伝導性や導電性を持つ純銅部品が広く使用されている。特に電流を効率的に伝達する役割をもつバスバーなどの用途では、安価で高性能な純銅が不可欠だ。しかし純銅はレーザー加工時に光が反射しやすく、変色や変形のリスクが高いという課題がある。

真鍮・黄銅は銅に亜鉛を加えた合金で、耐久性・耐食性・加工性に優れ、多くの部品に広く利用されている。いずれの材質も加工難易度が高く、対応できる業者が限られるため、納期が不安定になり、長納期化しやすい傾向にあった。

こうした背景から、多くの顧客より「純銅や真鍮・黄銅などの材質をmeviyで扱ってほしい」との要望を受け、先行対応していたシム用の真鍮・黄銅に加え、板金部品の純銅と真鍮・黄銅の自動見積もりを開始した。

今回の銅材質対応開始にあたり、生産体制を強化し、加工仕様の標準化を行った。これにより安定した品質を確保しつつ、最短2日目出荷という短納期での部品供給が可能となる。従来調達に時間を要していた銅材質の部品も、3Dデータのみで短納期調達が可能となり、急な設計変更にも柔軟に対応できるようになる。

meviyは機械部品の3Dデータをアップロードするだけで、AIが自動で即時見積もりを行い、独自のデジタル製造システムにより最短1日での出荷を実現する。これまで機械部品調達時に発生していた作業時間の9割以上を削減することで、顧客の部品調達における非効率を解消するプラットフォームだ。4年連続で国内シェアNo.1を獲得し、第9回ものづくり日本大賞において「内閣総理大臣賞」を受賞するなど、製造業の生産性向上において高い評価を得ている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV
主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES