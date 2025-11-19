ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

マセラティの新作ウォッチ2025年秋冬、11月21日発売…「時間」と「スピード」がテーマ

マセラティの2025年秋冬ウォッチ＆アクセサリーコレクション
ビヨンクールは、11月21日にイタリア・モデナ発の高級スポーツカーブランド「マセラティ」の新作ウォッチおよびアクセサリーを日本で発売すると発表した。

【画像】マセラティの2025年秋冬ウォッチ＆アクセサリーコレクション

新作は「時間」と「スピード」をテーマに再解釈され、スリムムーブメントの採用で極めて薄型の時計フォルムを実現。デザインの焦点は「軽やかさ」とし、スポーティかつエレガントなタイムピースとなっている。

主な商品は、薄型スリムムーブメントを搭載した「Velocità Slim（ベロチタスリム）」を中心に、オープンハート自動巻きの「Sorpasso Collection」、時計とブレスレットをセットにした「Special Packs」、軽量で耐久性に優れるセラミック素材使用の「Ceramic Collection」など多彩だ。

Velocità Slimは自動巻き厚さ10.7mm、クロノグラフ9.9mm、3針モデルは7.8mmと非常に薄く、ステンレススチールケースにブランドの象徴「トライデント」を配し、上質な仕上がり。ムーブメントは日本製自動巻き（MIYOTA 9015）、防水性能は最大10気圧だ。

Sorpasso Collectionはブラウンレザーを用い、温かみと落ち着きのあるデザイン。オープンハートの自動巻きモデルもあり、日常使いに適した堅牢性を備える。

Special Packsは腕時計とブレスレットがセットになり、ブルーダイヤルの「Competizione」とクロノグラフの「Successo」がラインナップ。どちらもステンレススチールとミネラルクリスタルを使用し、防水と日付機能付きだ。

Ceramic Collectionは2025年秋冬の新作で、軽量なセラミックとステンレスの組み合わせによりスポーティかつエレガント。さまざまなアクセサリーも展開される。

価格帯は腕時計が約4万7000円から9万5700円、アクセサリーは1万6500円から2万4200円。販売は東京都豊島区東池袋のスギヤマサンシャイン店とオンラインストア「H°M’S“WatchStore」で行う。

マセラティの2025年コレクションは、「時間」と「スピード」を融合したデザインで、時計愛好家からファッション感度の高い層まで幅広く魅了する内容だ。モデナ発の高級スポーツの世界を体感できる機会となる。

