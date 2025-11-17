金剛ふるさとバス、モバイルチケット「土休日1日フリー乗車券」発売…レシップ

レシップは、大阪府富田林市、太子町、河南町、千早赤阪村で運行する金剛ふるさとバスで、モバイルチケット「土休日1日フリー乗車券」の販売を開始したと発表した。

同社のモバイルチケットシステム「QUICK TRIP Ticket」（web版）と「QUICK RIDE」（アプリ版）を活用し、スマートフォンから簡単に乗車券を購入できる。料金は中学生以上500円、小学生・障がい者250円で、土日祝日と年末年始（12月29日～1月3日）の終日利用可能だ。

金剛ふるさとバスは通勤・通学利用の需要が多く、平日に比べて休日の利用が少ない傾向にあった。今回のモバイルチケット導入により、休日の利用増加を目指す。

実証運行期間は2026年3月29日まで。チケットの有効期間は購入日から2026年3月29日までの利用可能日のうち1日限りとなる。

「QUICK TRIP Ticket」は観光客やライトユーザー向けのWeb版、「QUICK RIDE」は日常的に利用する住民向けのアプリ版として、利用者のニーズに合わせた2つの購入方法を提供する。

レシップは地域交通事業者と連携し、移動環境の整備を支援するデジタル基盤を提供。今後も交通の利便性向上と地域経済の活性化に貢献していく方針だ。