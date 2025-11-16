ホーム プレミアム ビジネス 記事

車内アナウンス広告をECで販売、全国初　川崎鶴見臨港バス

川崎鶴見臨港バス
  • 川崎鶴見臨港バス
  • 新旧サービスの比較
  • システム全体の概念図
  • 申し込みサイトのイメージ

川崎鶴見臨港バスは11月10日、車内放送システムを完全オンライン化し、ウェブ経由で車内アナウンス広告を購入できる新サービスの本格運用を開始したと発表した。

本サービスは、アナウンスを流す区間・期間・時間帯を選択し、ECサイト上で音声を作成・購入する仕組みだ。料金はひと区間につき1日当たり300円。人工音声で作成したアナウンスは広告審査を経て、最短3日以内に車内で放送される。ウェブで車内アナウンスを販売する仕組みは全国初という。

開発にはケイエムアドシステム、クラリオンライフサイクルソリューションズが参画し、全333両に専用システムを導入した。

●40年以上変わらなかった車内アナウンスに変革

新型コロナウイルス感染症によって一般路線バスは大きな影響を受け、業界では運送収入が50％以上減少した事業者が6割に達した。輸送人員も約5割減と厳しい状況が続いている。

従来の車内アナウンス広告は年間を通じて同じ内容が流れる形式で、「創業○年、信頼と実績の～」など定型文が多く、情報伝達の場として活用されにくかった。新サービスは「今この瞬間に近隣の乗客へ情報を届ける」ことを目的に開発され、ECサイトのように気軽に利用できる点が特徴である。


《高木啓》

あわせて読みたい

特集

バス

有料会員記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES