ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

デンソーが開発に参画、微細藻類「コッコミクサKJ」使用のサプリメント展示へ…FOOD STYLE JAPAN九州

コッコミクサKJ
  • コッコミクサKJ
  • 熊本県天草市では、廃校となった中学校を再生し、藻類培養施設として活用

デンソーと九州ファームソリューションが設立したKJバイオは、11月19・20日にマリンメッセ福岡で開催される「FOOD STYLE JAPAN＜2025＞九州」に彩美堂と共同出展する。

【画像全2枚】

展示ブース（小間番号：AD-59）では、免疫力を高める新種の藻「コッコミクサKJ（学名：Coccomyxa sp. KJ）」を使用したサプリメント「コッコミクサRG」と「MOCHA藻茶」を通じて、コッコミクサKJの環境や健康分野における新しい可能性を紹介する。

コッコミクサKJは微細藻類の一種で、環境や健康分野における新たな可能性を秘めた素材として注目されている。この小さな藻が、私たちの暮らしや未来の社会に大きな役割を果たそうとしている。

コッコミクサKJは、畜産、ヒト、ペットなどさまざまな生き物に幅広く貢献できる素材だ。畜産分野では、家畜の健康維持や成長促進、肉質改善に役立つことが期待されるとともに、ウイルス感染症による生産性低下の抑制にもつながる可能性が研究されており、持続可能な畜産の実現に貢献する可能性がある。

ヒトにおいては、免疫機能や腸内環境の改善といった健康をサポートする効果が確認されており、日常の健康維持や感染症の予防に役立つことが期待されている。さらにペット分野（特に犬）では、寿命の延長に伴い増加傾向の歯周病に対して、口腔環境のサポート素材として注目が高まっている。

熊本県天草市では、廃校となった中学校を再生し、藻類培養施設として活用している。地元企業や高校との連携により藻類研究や実証実験が行われ、これにより、生徒や地域住民が藻類に触れる機会が提供され、教育・研究・産業の好循環を生み出している。

さらに、天草の特産品である「天草大王」や「赤ウニ」の飼料としてコッコミクサKJを活用する取り組みも進められており、地域産品の付加価値向上にも貢献している。将来的には、地域ブランドや観光資源としての活用も視野に入れている。

KJバイオは、カミチクグループの九州ファームソリューションと、国内最大手の自動車部品メーカーのデンソーが共同設立した会社。デンソーが2008年から研究開発してきた微細藻類「コッコミクサKJ」の実用化を通して、畜産分野における温室効果ガスの削減や、生き物の健康を支えることを目指している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

デンソー

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES