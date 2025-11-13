ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

UAEアブダビ、自律走行技術の商業化で大きな前進…29件の契約締結

アブダビ投資庁（ADIO）は11月11日、初開催となるアブダビ・オートノマス・ウィーク（ADAW）の一環として開催されたアブダビ・オートノマス・サミットのサイド・イベントにおいて、自律モビリティ技術に関する29件の商業展開契約を発表した。

これらの画期的な契約は、ADIOがK2、LODD Autonomous（LODD）、Autologix、Sinaha、TractEasy、MLG、Space42とのパートナーシップにより締結したもので、同首長国を世界で初めて統合型マルチモーダル自律規制・インフラ環境を導入する都市の1つに位置付け、企業がパイロット段階から商業展開へ移行することを可能にする。

29件の商業契約は、Integrated Transport Centre（AD Mobility）、Talabat、Noon、Aramexといったパートナーとの電子商取引、食品・物品配送から、PureLabとの医療配送・物流、産業物流自動化に至る重要分野を網羅している。

航空・地上配送向けの実証済み自律ソリューションと専門産業アプリケーションが、アブダビ全域で実運用を開始している。SASCが全交通モードにわたって規制、実現するこの統合的アプローチは、消費者と企業が物品を送受信する方法を変革している。

AI駆動型自動化、ロボティクス、ドローン・ソリューションを専門とするアブダビ企業のSinaha Technologyは、貨物の移動を変革する物流イノベーションを開発中。これには、排出量とコスト削減のために継続的に稼働する自律走行車両（AGV）、ロボティクスとAIで駆動されるインテリジェント倉庫、リアルタイムの可視性と予測効率を提供するデジタル・フリート管理システムが含まれる。

この新たな物流管理アプローチは、LODDが主導しPureLab、EMX、Noon、Aramexと連携する複数の先駆的なドローン配送パイロット事業を通じて、アブダビの空中物流ネットワークにも拡大している。これらのパイロット事業では、医療サンプルの安全なコールドチェーン輸送から、仕分けハブと地域配送拠点間の拡張可能な小包・郵便配送まで、無人航空システムが持つ商業的、運用的、環境的な潜在能力を実証することを目指す。

アブダビはK2主導による一連のパートナーシップを通じ、Talabat、EMX、ENEC、Noon、Department of Municipalities and Transportと連携し、自律型物流をさらに拡大している。航空と陸上両方の応用分野にまたがるこれらのパイロット事業は、AI搭載電気自動車と空中ドローンがラストマイルおよびミドルマイル配送をいかに変革できるかを実証する。

地上配送パイロット事業は、Autologix（7XとZelostechの合弁企業）とEmirates Postの提携開始に伴い、大型貨物分野にも拡大された。このパイロット事業では、アブダビにレベル4自律走行貨物車両を導入する。運転席やハンドルを排除した専用設計の車両は、安全性と効率性に優れ、完全電動化された次世代都市物流を体現している。

これらの取り組みは総じて、アブダビのモビリティに対する統合的アプローチを反映しており、SASCの下でインフラ、規制、イノベーションを連携させ、持続可能な次世代貨物・物流を推進している。これらは一体となって、自律性とイノベーションが効率性、安全性、環境性能をどのように再定義しているかを示すとともに、アブダビをスマート・モビリティと規制の卓越性における世界的リーダーとして位置づけ、未来の自律型経済への道筋を明らかにしている。

《森脇稔》

