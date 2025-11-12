ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

瀬戸内しまなみ海道の大浜PA、イベント盛りだくさん「お客様感謝デー」感謝へ…11月15日

瀬戸内しまなみ海道の大浜PA（下り）で「お客様感謝デー」を開催
  • 瀬戸内しまなみ海道の大浜PA（下り）で「お客様感謝デー」を開催
  • 「四国巡りんく」
  • アクセスマップ

JB本四高速グループは、瀬戸内の魅力を発見・発信する「せとうち魅力発見」の一環として、11月15日に西瀬戸自動車道（瀬戸内しまなみ海道）大浜PA（下り）で「お客様感謝デー」を開催する。

【画像全3枚】

当日は午前10時から午後3時まで、さまざまなイベントを実施。売店等で1000円以上購入した客にはガチャガチャ抽選会を開催するほか、通常4000円の人気商品詰合せセットを2000円で数量限定販売する。

フードコートでは対象メニュー注文者に「はっさくゼリー1個」をプレゼント。テント市では柑橘カゴ盛り放題を500円で提供する。また、1000円以上購入者には先着100名に「島ごとはっさくんクリアファイル1枚」をプレゼントする。

その他、キッチンカーでの米粉たこ焼きやパン販売、尾道市立大学学生による似顔絵プレゼント、保護犬の譲渡会・PR活動、トリマー体験会、愛犬との撮影缶バッチプレゼント、バルーンアートなど多彩な催しを用意。本州四国連絡橋シンボルキャラクター「わたる」やご当地キャラクター「はっさくん」も登場する。

JAFこども免許証の無料発行や広島県道路公社観光PRブース、蛇口からみかんジュース増量カップ販売（通常200mlを270mlで販売）なども実施する。

7月18日から開催中の「四国巡りんく」では、獲得スタンプ2倍キャンペーンを実施。大浜PA（上下）内のフードコートや売店等で飲食や商品を購入すると、通常1スタンプ獲得のところ、感謝デー当日は2スタンプ獲得できる。既にスタンプを獲得した方も再度獲得可能。

11月30日まで大浜PA（上下）と来島海峡SAでは「しまなみ海道グルメラリー」も開催している。

入場は無料だが、大浜PAまでの通行料金・交通費は別途必要。大浜PA（上り）から歩道橋を利用して大浜PA（下り）に行くことも可能。荒天等によりイベントが変更又は中止になる場合がある。

《森脇稔》

