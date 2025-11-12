ホーム プレミアム ビジネス 記事

【セミナー見逃し配信】※プレミアム・法人会員限定「ロボタクシーは儲かるのか？～中国と米国の戦略と収益モデル～」

【セミナー見逃し配信】※プレミアム・法人会員限定「ロボタクシーは儲かるのか？～中国と米国の戦略と収益モデル～」
  • 【セミナー見逃し配信】※プレミアム・法人会員限定「ロボタクシーは儲かるのか？～中国と米国の戦略と収益モデル～」
視聴には、レスポンスのビジネス会員 プレミアムプランまたは法人プランへの登録が必要です。



講師：沖為工作室合同会社 Founder CEO 沖本 真也 氏

EV市場は一部地域で成長の鈍化が見られる一方、中国では政策支援と技術革新を背景に堅調な拡大が続いています。欧州では商用車や法人向けフリート車両を中心にEV需要が高まり、脱炭素化への取り組みが進んでいます。米国では、自動運転技術に関する規制緩和を受け、ロボタクシーへの関心が再び高まりつつあります。
ロボタクシー分野では投資が活発化しているものの、社会的受容性や安全性への懸念、持続可能な収益モデルの確立といった課題が依然として残されています。本格的な商用化には時間を要する状況であり、事業化に向けた戦略的な視点が求められています。
米中両国では、投資回収モデルの構築が進展しており、特に都市部を中心に実証運行や政策連携が加速しています。ただし、実際に収益を生み出せるかどうかは、今後の市場動向や制度設計を注意深く見極める必要があります。
本セミナーでは、ロボタクシー事業の実現に向けた投資動向、収益構造、政策支援、技術的課題を整理し、米中の戦略を比較しながら、事業化の可能性と収益性について多角的に検討します。あわせて、日本における社会実装に向けた制度整備の方向性についても、米中の事例を踏まえて展望します。

１．ロボタクシー市場の概況と事業化の背景
（１）ロボタクシー市場概況
（２）中国・米国の戦略比較
（３）撤退・再編事例から見る事業リスクと教訓
２．主要企業の投資戦略と収益構造
（１）Waymo
（２）Zoox
（３）Baidu
（４）Tesla
（５）Pony.ai
３．ロボタクシー事業の収益性と市場展望
（１）市場規模予測と投資回収の現実
（２）日本における社会実装に向けた制度整備
（３）ロボタクシーは儲かるのか？
４．質疑応答

《レスポンス編集部》

あわせて読みたい

編集部おすすめのニュース

特集

セミナー見逃し配信

中国

自動運転、高度運転支援（ADAS）

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES