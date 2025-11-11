ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

図面検索AI「meviy Finder」を大幅刷新、調達情報付与機能を追加…ミスミ

ミスミグループは11月10日、機械部品の図面データ検索AI「meviy Finder（メビーファインダー）」の機能を大幅に刷新し、本格的なサービス提供を開始すると発表した。

meviy Finderは、過去の設計データを効率的に「整理・検索・共有」できる完全無料の図面検索システム。2024年8月のサービス開始以来、AIによる高度な図面解析とキーワード・類似図面検索により、製造現場の生産性向上を阻む「図面探しの時間」を削減してきた。

今回の大幅刷新では、顧客からの要望が多かった、アップロードした図面に価格や納期などの「調達情報」を付与できる機能を追加。さらに、大量の図面アップロードを効率化する専用アプリの提供や、解析・検索速度の大幅改善など、機能面・インフラ面の両方で大規模なアップデートを実施した。

新機能として、指定のCSVに情報を入力して取り込むことで図面に調達情報（日付・企業名・型番・数量・単価・納期など）を付与できる機能を追加し、情報の共有と再利用が可能になった。これにより、業務の効率化と意思決定の迅速化を実現する。

セキュリティ機能も強化され、管理者権限のあるユーザーが「誰が」、「いつ」、「どのデバイス」、「どのIPアドレス」で、「どのような図面」をアップロード、閲覧したかなどのアクセスログの確認が可能になった。

また、大量の図面アップロードを効率化するための専用アプリを提供するほか、図面のAI解析・類似検索機能の速度が従来に比べ30%向上した。

今後は、meviyやmeviyマーケットプレイスで取得した見積もりを自動でmeviy Finderに連携させるなど、図面検索から見積・発注までをシームレスに行える環境構築を強化する。

サービスは無料で提供され、主な機能にはAI図面キーワード認識機能、AI類似図面検索機能、図面データ共有機能、調達情報付与機能、アクセスログ確認機能、大量図面一括アップロード機能（専用アプリ）が含まれる。

《森脇稔》

