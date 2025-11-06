ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

「年間最優秀自動車ソフトウェア」、米ネクスティアが受賞…シャシー制御・開発・車両状態監視を統合

ネクスティアMotionIQソフトウェアが第6回年次AutoTech Breakthrough Awardsで「年間最優秀自動車ソフト」に
  • ネクスティアMotionIQソフトウェアが第6回年次AutoTech Breakthrough Awardsで「年間最優秀自動車ソフト」に

米国のネクスティア・オートモーティブは、同社のMotionIQソフトウェアが第6回年次AutoTech Breakthrough Awardsプログラムにおいて、「年間最優秀自動車ソフトウェア・ソリューション」に選ばれたと発表した。

MotionIQソフトウェアは、世界中で1億2000万台以上の車両に導入されている実証済みのアルゴリズムに基づいて設計されている。シャシー制御、開発、車両状態監視を1つの強力なスイートに統合し、OEMの立ち上げを迅速化し、品質を向上させ、コストを削減する役割を果たす。

インテリジェント・モーション・コントロール用のMotionIQソフトウェア・スイートは3つの製品グループで構成されている。

MotionIQ/Controlは、ステア・バイ・ブレーキ、ハンズオフ検出、Quiet Wheelステアリング、路面検出などの高度な車両ダイナミクス機能により、より安全でユニークな運転体験を実現する。

MotionIQ/Devは、高度なソフトウェア開発ツールで、自動化されたコーディングと統合を通じて機能開発を数日から数分に加速する。OEMが独自の社内ステアリング制御アルゴリズムを安全に設計し、新しい機能をシームレスに統合できるよう支援する。これらはすべて、コード不要のモデルベースの環境内で行われる。

MotionIQ/Healthは、予測ソフトウェアとAI搭載の仮想センサーを活用して、ステアリングやその他のシャーシ・コンポーネント、タイヤの電気的および機械的機能を継続的に監視し、診断時間、エラー、費用を軽減する。

MotionIQは、ソフトウェア製品だけでなく、ソフトウェア開発プロセス、そしてOEMとサプライヤーが新しい機能を市場に投入する際の協業の方法においても画期的なブレークスルーをもたらしている。この革新的なアプローチにより、OEMはソフトウェア開発においてより大きな主体性と柔軟性を手にすることができる。

AutoTech Breakthrough Awardsは、世界的な技術革新とリーダーシップのため主要なマーケット・インテリジェンスおよび認識プラットフォームであるTech Breakthroughの一部で、自動車関連の優れた技術、サービス、企業、製品を表彰することを目的としている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

SDV（Software Defined Vehicle）

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES