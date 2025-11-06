「年間最優秀自動車ソフトウェア」、米ネクスティアが受賞…シャシー制御・開発・車両状態監視を統合

米国のネクスティア・オートモーティブは、同社のMotionIQソフトウェアが第6回年次AutoTech Breakthrough Awardsプログラムにおいて、「年間最優秀自動車ソフトウェア・ソリューション」に選ばれたと発表した。

MotionIQソフトウェアは、世界中で1億2000万台以上の車両に導入されている実証済みのアルゴリズムに基づいて設計されている。シャシー制御、開発、車両状態監視を1つの強力なスイートに統合し、OEMの立ち上げを迅速化し、品質を向上させ、コストを削減する役割を果たす。

インテリジェント・モーション・コントロール用のMotionIQソフトウェア・スイートは3つの製品グループで構成されている。

MotionIQ/Controlは、ステア・バイ・ブレーキ、ハンズオフ検出、Quiet Wheelステアリング、路面検出などの高度な車両ダイナミクス機能により、より安全でユニークな運転体験を実現する。

MotionIQ/Devは、高度なソフトウェア開発ツールで、自動化されたコーディングと統合を通じて機能開発を数日から数分に加速する。OEMが独自の社内ステアリング制御アルゴリズムを安全に設計し、新しい機能をシームレスに統合できるよう支援する。これらはすべて、コード不要のモデルベースの環境内で行われる。

MotionIQ/Healthは、予測ソフトウェアとAI搭載の仮想センサーを活用して、ステアリングやその他のシャーシ・コンポーネント、タイヤの電気的および機械的機能を継続的に監視し、診断時間、エラー、費用を軽減する。

MotionIQは、ソフトウェア製品だけでなく、ソフトウェア開発プロセス、そしてOEMとサプライヤーが新しい機能を市場に投入する際の協業の方法においても画期的なブレークスルーをもたらしている。この革新的なアプローチにより、OEMはソフトウェア開発においてより大きな主体性と柔軟性を手にすることができる。

AutoTech Breakthrough Awardsは、世界的な技術革新とリーダーシップのため主要なマーケット・インテリジェンスおよび認識プラットフォームであるTech Breakthroughの一部で、自動車関連の優れた技術、サービス、企業、製品を表彰することを目的としている。