駐車場検索アプリ「P-Collection」、最新版リリース…直感的な操作性を向上

パーキングサイエンスは、無料のポイ活機能付き駐車場検索アプリ「P-Collection（ピーコレクション）」の最新版ver3.4.0をリリースしたと発表した。

今回のアップデートは「駐車場選びをより直感的に」をテーマに、ユーザーインターフェースとユーザーエクスペリエンスの改善を図った。

主な改善点として、物件情報の表示速度を向上させ、よりスムーズな検索体験を実現。条件変更時の表示速度も改善し、条件比較をより快適に行えるようになった。

駐車日時UIも改良され、駐車時間を時間単位で直感的に選択できるよう変更。駐車場のジオフェンス可視化機能も追加し、ユーザーが駐車完了後に「駐車するボタン」を押下する際に駐車場の範囲を表示するようになった。

さらに、検索結果一覧表示画面での再検索機能を実装。ログインすることなくポイントを獲得できる範囲も拡大し、より多くのユーザーが利用しやすくなった。

「P-Collection」は全国約15万ヶ所の駐車場から、現在地周辺や目的地で希望条件に合った最適な駐車場をマップ上でランキング表示するアプリ。「停めやすい」「料金が安い」「距離が近い」「台数が多い」順など、ユーザーに合わせた優先順位でランキング表示される。駐車時に「駐車する」ボタンを押下することでポイント獲得できるポイ活機能も実装している。

《森脇稔》

