ホーム 自動車 ビジネス 海外マーケット 記事

BMW、車内ゲームとデジタルファッションを融合…米ApeFest 2025

BMWが米国ラスベガスで開催されたApeFest 2025に参加
  • BMWが米国ラスベガスで開催されたApeFest 2025に参加

BMWは10月30日、米国ラスベガスで開催されたApeFest 2025に参加したと発表した。

このイベントはBored Ape Yacht Club（BAYC）が主催する年間のWeb3技術コミュニティイベントであり、今回は初開催のラスベガスで行われ、ストリートカルチャー、ファッション、アート、テクノロジーを融合するComplexConと連携した。BMWはこの機会にデジタル変革を推進し、Web3の知見を深めるとともに、ブランドと製品の革新的な体験を創出した。

BMWは、AirConsoleやバンダイナムコと協力して車載専用のPAC-MAN Championship Editionゲームを開発した。このゲームはBMW『XM Label』で初公開され、45周年を迎えたクラシックゲームPAC-MANがBMWの車種やアイテムを収集する仕様となっている。今後は対応するBMWモデルで順次提供され、スマートフォンをコントローラーに使うことで最大7人までのマルチプレイが可能だ。

さらに、BMWはBored Ape Bimmer Club（BABC）とのコラボによるBMW Mコレクションを披露。3Dアニメキャラクター「Max」がモデルを務め、来場者はQRコードで商品ページにアクセスできるデジタルと物理を融合した展示を展開した。

また、アーティストPauserが24個の黒いBMWスーツケースに個別デザインを施したライブパフォーマンスを行い、作品は限定コレクターズアイテムとして販売された。これはアイデンティティやモビリティ、デザインをテーマにしたもので、共同体の性格を表現した。

イベントではBMW XM LabelやBMW『X7』を含むVIP車両群が展示され、BMW Performance Center USAのBMW『M3』はコンテンツスタジオとして機能。デジタルコミュニケーションと製品体験が融合したスペースとなった。

BMWはインタラクティブなブランドプラットフォームとしてゲーム、ファッション、アート、交流のゾーンを設け、地域BMWコミュニティのクラシックカーも展示して過去と未来をつなげた。今回の参加により、BMWは技術と文化のトレンドが交差する領域での存在感を強化し、モビリティ、ライフスタイル、デジタルカルチャーの融合を示した。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

BMW

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES