ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

GM、統合コンピューティングプラットフォームを2028年導入へ…AI演算能力を最大35倍向上

GMのアーキテクチャ（現行と次世代）
  • GMのアーキテクチャ（現行と次世代）

ゼネラルモーターズ（GM）は、2028年にキャデラック『エスカレードIQ』を皮切りに、電気自動車とガソリン車に統合コンピューティングプラットフォームと次世代電気アーキテクチャを導入すると発表した。

この新設計は、GM車両の製造方法と長期的なアップデート方法の根本的な再構築を表している。

現在、450万台以上のGM車両が無線によるシステムアップデートを受信でき、この数は年間約200万台ずつ増加している。昨年だけで160万台の車両が協調ソフトウェアアップデートを受信した。

新しいアプローチでは、GMは性能、拡張性、ソフトウェア効率の新たなレベルを実現する中央集約型コンピューティング設計に移行する。改良されたアーキテクチャは車両モジュール数を大幅に削減し、設計を簡素化し、信頼性を向上させ、より高速なソフトウェアアップデートを可能にする。

このアプローチにより、GMは電気自動車とガソリン車、大型車と小型車の両方でソフトウェアを共有する。GM車両は常時接続され、起動状態を維持し、リモートコマンドにほぼ瞬時に応答する。

更新されたアーキテクチャは、安全な無線アップデートを可能にするため2020年に開始されたGMのビークル・インテリジェンス・プラットフォームを基盤としている。2022年、GMは数十のインフォテインメントモジュールを単一のコンピューティングプラットフォームに統合し、複数の先進運転支援システムを1つに統合した。

新プラットフォームは、数十の電子制御ユニットを統合コンピューティングコアに集約し、車両内のすべてのサブシステムをリアルタイムで調整する。

スマートフォンの単一で強力なマイクロプロセッサーがカメラからメッセージまですべてを統制するように、この中央集約アプローチは推進、操舵、制動、インフォテインメント、安全性のすべてのシステムを高速イーサネットバックボーンを通じて接続する。

これにより顧客に劇的な変化をもたらす可能性がある。従来システムの10倍のソフトウェアアップデートを新機能として提供し、ミリ秒単位で反応し各自動運転アップデートで進化する自動運転システムでのリアルタイム安全アップデート、より高速な接続性、豊富なエンターテインメント、将来のAIワークロードのための1000倍の帯域幅を実現する。

システムの中核には、エヌビディア Thorなどの次世代プロセッサーを搭載した液冷式中央演算装置がある。このコアは車両の異なるゾーンのハブとして機能する3つのアグリゲーターに接続される。

数百のセンサーとアクチュエーターを中央プロセッサーに直接配線する代わりに、これらのアグリゲーターは翻訳者として機能し、センサー信号を統一されたデジタル言語に変換し、コマンドを正しいハードウェアにルーティングする。

この設計は2つの主要な利点を提供する。ハードウェアの自由度では、車両固有のコンポーネントがソフトウェア層から分離されているため、GMはコアコードを書き直すことなくサプライヤーを交換したり、ブレーキアクチュエーター、カメラ、ディスプレイなどの部品をアップグレードできる。根本的な簡素化では、新しいアーキテクチャがネットワークトポロジーを簡素化し、複雑な配線とソフトウェア統合の課題を生む数百のポイントツーポイント接続の代わりに、アグリゲーターがローカルゾーンに展開するクリーンな「スターネットワーク」トポロジーを実現する。

自律性のためのAI演算能力を最大35倍（TOPS、1秒あたり数兆回の演算）、インフォテインメント性能を2～4倍向上させ、GMのプラットフォームは次世代機能を構築する際の大幅な余裕を持って設計されている。

GMの新プラットフォームは、電気自動車と内燃機関車両の両方をサポートするよう設計されている。単一のソフトウェアとコンピューティング基盤により、1つの車両タイプ向けに開発されたイノベーションをポートフォリオ全体に迅速に拡張でき、GMの安全性、サイバーセキュリティ、信頼性の基準を維持しながら機能展開を加速していく。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

GM

人工知能（AI）

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES