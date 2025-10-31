ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

パナソニック、業務用カーナビアプリ「Gorillada PRO」に画像・PDF登録機能を追加

スマートフォン画面イメージ
  • スマートフォン画面イメージ
  • PC画面イメージ

パナソニック オートモーティブシステムズは、業務用カーナビアプリ「Gorillada PRO（ゴリラーダ プロ）」に新機能を追加したと発表した。

【画像】「Gorillada PRO」の画像・PDF登録機能

Gorillada PROは、設備などの保守点検や営業、その他の業務に向かうドライバーの業務効率化を支援する業務用カーナビアプリである。今回の機能追加により、登録した作業地点ごとに画像・PDFファイルを登録することが可能になった。

新たに追加された機能は「作業地点ごとの画像・PDF登録機能」。地図上の設備・施設など作業地点に画像やPDFファイルを登録することができる。画像やPDFファイルは、現場の作業員や事務所の管理者が、スマートフォンやPCから登録・確認できる。

例えば、現場や駐車場所の写真、図面、過去の点検記録、注意事項、ベテラン作業員の経験に基づくノウハウなど、現場作業員が業務上の重要ポイントを登録し、作業員・管理者へ共有することができる。これにより、さらなる属人化の解消と業務効率の向上に貢献するサービスへと進化した。

同社では、実際にサービスを体験できる1か月の無料トライアルを実施している。

《森脇稔》

