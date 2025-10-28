ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

第7世代パワースーツ「エクシア」、最大38kgの持ち上げを支援…ジャパンモビリティショー2025で体験可能

German Bionic Exia
  • German Bionic Exia
  • German Bionic Exia
  • German Bionic Exia

ジャーマン・バイオニックは、10月30日から東京ビッグサイトで開催されるジャパンモビリティショー2025の「Startup Future Factory」に、最新の第7世代パワースーツ「エクシア（Exia）」を出展すると発表した。

【画像】第7世代パワースーツ「エクシア」

会場ではエクシアを実際に体験できるほか、コネクテッド機能と連携するダッシュボード「ジャーマン・バイオニック IO」も確認でき、モビリティ業界での活用を提案する。ブースは東京ビッグサイト西2ホール1階のGBS株式会社ブース内に設置される。

同社は、未来を担うスタートアップと事業会社の共創を促すというイベントの趣旨に賛同し、出展を決定。モビリティ業界関係者をはじめ、幅広い来場者に製品をアピールする機会としたい考えだ。

また、同イベント内で開催される「Startup Future Factory ピッチコンテスト＆アワード」の決勝にも進出しており、10月31日17時10分から「beyond Mobility」カテゴリーで登壇する予定である。

出展されるエクシアは、最大38kgの持ち上げ動作を支援する適応型エンジンを搭載。リアルタイムで利用者の動きを分析し、リスクの高い動作を警告する安全機能も備える。スマートフォンアプリやクラウド分析プラットフォームとの連携により、人間工学に基づいたデータ分析や機器管理が可能となっている。

ジャーマン・バイオニックは2017年にドイツで設立された企業。アクティブ型パワースーツの開発をリードし、職場における安全性や生産性の向上に貢献している。本社はベルリンにあり、東京にも支社を構える。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ジャパンモビリティショー2025

ジャパンモビリティショー

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES