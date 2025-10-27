ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

HIS、空飛ぶクルマ運営のAirXと提携…ヘリコプター・eVTOL活用の観光サービス展開へ

HISとAirXが業務提携
  • HISとAirXが業務提携
  • HISは欧州などでヘリコプター利用サービスを計画

エイチ・アイ・エス（HIS）は、ヘリコプターやプライベートジェットなど空の交通デジタルプラットフォームを開発するテクノロジーカンパニーのAirXと業務提携を締結したと発表した。

【画像全2枚】

AirXは2015年に創業されたエアモビリティの供給源となるインフラ構築を行う会社で、ヘリコプターやプライベートジェットに限らず、「空飛ぶクルマ」と呼ばれる次世代航空機（eVTOL）の仕入れから販売、ヘリポートの設置・運営なども担っている。今回HISは、日本を含めた世界各国における観光地コンテンツの開発を行うことを目的に提携した。

今回の提携では、ヘリコプターおよびeVTOLを運航する航空会社の選定、機体整備も含め安定した運航ができる環境の整備を行う。ヘリコプターおよびeVTOLの予約システムの提供も実施する。世界各国でのヘリコプターおよびeVTOLを活用したアクティビティ、旅行商品の提案、販売を行う。双方で協力して世界各国でのヘリコプターおよびeVTOLの販売開拓も進める。

今回の提携により、HISはフランス、スイス、モナコ、ニュージーランドにおけるヘリコプター利用サービスを2026年1月より提供予定ニース、モナコ、カンヌといった都市間移動をヘリコプターで繋ぐことで、移動時間を大幅に短縮し効率性を追求した旅の提案をする。

また特別な体験として、ワイナリーの壮大な景観を空から堪能できる遊覧飛行や、顧客の行きたい場所にダイレクトでアクセスするオリジナルのプライベートチャーターを提供する。効率的で上質な非日常体験の両立を求めるハイエンド層に向けて、移動時間の短縮とプレミアム感ある観光体験を届けていきたいと考えている。

このほか両社は世界各国の企業や富裕層を対象に、ヘリコプターおよびeVTOLの共同顧客開拓を行う。HIS、HISのグループ会社は既存の顧客網を活かして機体の販売を推進していく。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

空飛ぶクルマ

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES