米トヨタ、新世代オーディオマルチメディアシステム発表…『RAV4』新型から搭載へ

米トヨタの新世代オーディオマルチメディアシステム
トヨタ自動車の米国部門は、車載技術の新たな基準となる新世代トヨタオーディオマルチメディアシステムを発表した。

【画像】米トヨタの新世代オーディオマルチメディアシステム

このシステムは、アメリカで最も売れているコンパクトSUV、新型『RAV4』に初搭載され、その後トヨタの他モデルにも展開される予定だ。

最新版のトヨタオーディオマルチメディアシステムは、顧客とディーラーからのフィードバックを重視して開発された。トヨタモーターノースアメリカ（TMNA）のR&Dおよびコネクテッドテクノロジーチームが、トヨタコネクテッドノースアメリカ（TCNA）のデザイナーやソフトウェアエンジニアと再び協力し、この最新版を開発した。

今回のシステムで最も注目すべきは、トヨタ車両への5Gネットワーク接続の初統合だ。AT&Tが提供する5G技術により、セルラーデータ駆動アプリケーションの速度向上と低遅延を実現している。

システムプラットフォームアーキテクチャは引き続きオープンソースソフトウェアを特徴とするAutomotive Grade Linuxを採用しているが、Woven by ToyotaのAreneソフトウェア開発キットの恩恵も受けている。Areneの導入は、トヨタが完全にソフトウェア定義された車両に向けた最初のステップとなる。

ユーザーエクスペリエンスとインターフェース（UX/UI）は、可能な限りシームレスになるよう開発された。顧客は新型RAV4の標準10.5インチまたは利用可能な12.9インチスクリーンに表示される鮮明でクリーンなグラフィックスと直感的なアイコンを楽しむことができる。

注目すべき点として、UIには設定可能なホーム画面が含まれており、ユーザーはナビゲーション、ドライブモード、オーディオ、接続されたスマートデバイス、天気用の個別ウィジェットを使用して好みの外観をカスタマイズできる。

クイックコントロールメニューも追加され、タッチスクリーンの右上部分からいつでもアクセス可能だ。選択すると、Bluetooth接続、画面の明るさ調整、ライトまたはダークモードの切り替え、ロードサイドアシスタンスへのワンタッチコール、先進運転支援システム（ADAS）機能の簡単な切り替えなど、頻繁に使用される項目の設定メニューが開く。

最新世代のトヨタオーディオマルチメディアは、ワイヤレスApple CarPlayまたはAndroid Autoの互換性も提供している。

トヨタが開発した音声アシスタントは、新しい「オンデバイス」組み込みソリューションにより、音声インタラクションへの応答が高速化された。「Hey Toyota」または「Hi Toyota」「Okay Toyota」などの会話的なプロンプトで、ユーザーは自然言語を使用して音声アシスタントと対話できる。

初めて、トヨタの車内マルチメディア体験がマルチインフォメーションディスプレイ（MID）とより密接に結び付けられた。ネイティブナビゲーションがMIDでフルスクリーン表示可能になり、ステアリングホイールの向こうにあるデジタルゲージクラスター内で地図とターンバイターンの道案内が表示される。

最新世代のトヨタオーディオマルチメディアには、ドライブレコーダーが標準機能として含まれている。この内蔵システムは、車両の外部カメラを使用してビデオクリップを記録・保存でき、かさばる車内カメラの設置が不要だ。

また、プラグインハイブリッド電気自動車（PHEV）用の新しいEVドメインも導入された。PHEV向けのワンストップショップとして、ドライバーがどこにいても充電を制御・維持しやすくしている。

エンターテインメント面では、SiriusXM with 360Lが衛星とストリーミングコンテンツをシームレスな体験に統合し、数百の専門的にキュレーションされた広告なしの音楽チャンネルを提供する。

新型RAV4のオーナーは、既存のSpotifyアカウントをリンクして、お気に入りのプレイリスト、オーディオブック、ポッドキャストをオンボードオーディオソース機能を通じてストリーミングできる。

《森脇稔》

