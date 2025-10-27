ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

「TOYOTA ARENA TOKYO」、障がい者向けスポーツ観戦アイデアで5チームが実証実験へ…11月15日

トヨタ・モビリティ基金が「Mobility for ALL」スポーツ観戦テーマで5チームを採択
  • トヨタ・モビリティ基金が「Mobility for ALL」スポーツ観戦テーマで5チームを採択
  • TOYOTA ARENA TOKYO
  • TOYOTA ARENA TOKYO
  • TOYOTA ARENA TOKYO
  • TOYOTA ARENA TOKYO

トヨタ・モビリティ基金（TMF）は10月24日、障がいの有無にかかわらず誰もが自分らしくスポーツ観戦を楽しめる社会を目指すプロジェクト「Mobility for ALL」において、スポーツ観戦や試合会場で様々な体験を楽しむためのアイデアを公募し、5チームを採用したと発表した。

【画像】TOYOTA ARENA TOKYO

採用されたチームは11月15日、東京都江東区の「TOYOTA ARENA TOKYO」で開催されるB.LEAGUE所属のプロバスケットボールクラブ「アルバルク東京」の試合で、障害のある方々とともに実証実験を行う。

採用された5チームの取り組み内容のうち、Playboxは、視覚に障がいのある方が選手やボールの動き、試合状況を把握できるよう、AIを活用して試合映像をリアルタイムでデータ化し、生成した音声で伝える手法を開発する。

方角は、耳のきこえに関係なく誰もが試合をともに楽しめるよう、歓声や拍手など会場内の盛り上がりや試合状況を視覚化することの価値検証を行う。

エヴィクサーは、会場の音響に連動してスマホ画面が光る非日常的な観戦体験によって、障がいの有無に関係なく会場全体の一体感を感じられるかを検証する。

電通は、AIを使い試合映像からリアルタイムで視覚に障がいのある方に合わせたスポーツ実況を生成し、スポーツを「聴く」という新しい観戦体験を提供する。

Touch2See（フランス）は、視覚に障がいのある方が試合の臨場感を感じることができるよう、ボールの動きを把握するための触覚タブレットと、試合状況の音声解説を組み合わせた技術を検証する。

実証実験は11月15日15時5分の試合開始時に、TOYOTA ARENA TOKYOとARENA Miraieで実施される。観客席での実証実験のほか、「Mobility for ALL」プロジェクトの紹介や、スポーツ観戦をよりワクワク・エキサイティングな体験にするアイデアの展示、視覚に障がいのある方の日常を豊かにするアイデアの体験型展示も予定されている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

トヨタ自動車

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES