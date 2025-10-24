ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

サイバーセキュリティ準拠支援サービス開始、自動車産業向けに…ニュートン・コンサルティング

支援範囲とステップ（例）
  • 支援範囲とステップ（例）

リスクマネジメントコンサルティングを手がけるニュートン・コンサルティングは10月22日、「自動車産業サイバーセキュリティガイドライン準拠支援サービス」を開始したと発表した。

自動車産業では、UN-R155などの法規制への対応やサイバー攻撃の高度化を背景に、サプライチェーン全体でのセキュリティレベル向上が不可欠となっている。これを受け、JAMA（日本自動車工業会）およびJAPIA（一般社団法人日本自動車部品工業会）は「自動車産業サイバーセキュリティガイドライン」を策定し、取引を行う際の基準として活用が進んでいる。

同サービスでは、同ガイドラインへの準拠を目指す企業に対し、現状評価から対策計画の策定、改善までの効率的な支援を提供する。顧客が自社のセキュリティレベルを客観的に把握し、現実的なステップで改善できるよう一貫してサポートする。

サービスの特長として、JAMA公式の評価基準に準拠した現状評価とギャップ分析を実施し、現状把握と課題の可視化を実現する。また、企業の状況に応じた段階的なロードマップを策定し、実現可能な目標と具体的な実行計画を提供する。

さらに、コンサルタントが第三者の立場から客観的な評価レポートを作成し、取引先への準拠状況の説明や企業としてのセキュリティの取り組みを対外的にアピールする際の信頼性の高い資料として活用できる。

TISAXといった自動車業界の基準はもちろん、NIST SP800-171といったグローバルなガイドラインなどにも精通し豊富な支援経験を持つコンサルタントが、幅広い視点で顧客の状況を評価し、最適な改善策の抽出を支援する。

対象は自動車産業サイバーセキュリティガイドラインへの準拠を検討している企業で、期間と価格は応相談となっている。

ニュートン・コンサルティングは2006年11月設立。リスクマネジメントに関わるコンサルティングを事業内容とする。民間企業をはじめ官公庁や地方公共団体、国立大学法人に至るまで約2100社の支援実績を有している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV
主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES