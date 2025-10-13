ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

アンリツが自動運転試験ソリューションを展示予定…CEATEC 2025

アンリツがCEATEC 2025に出展予定
  • アンリツがCEATEC 2025に出展予定
  • アンリツがCEATEC 2025に出展予定
  • アンリツがCEATEC 2025に出展予定
  • 幕張メッセ

アンリツは、10月14日から17日に千葉市の幕張メッセで開催されるCEATEC 2025に出展する。

【画像全4枚】

創業130周年を迎えたアンリツは「その挑戦をアンリツとともに『はかる』を超え、持続可能な未来を拓く」をテーマに、これまで蓄積した技術と最新技術を活用して、さまざまな社会課題の解決をCEATECにおいて提案する。

また、CEATEC 2025のSpecial Exhibits（企画展示）の一つであるAX（AI Transformation）パークでも、アンリツのソリューションを紹介する予定だ。

主な展示内容として、アンリツグループの提供技術を融合した自動運転試験ソリューションを披露する。EV車のバッテリーや駆動系のシミュレーションでは、Power HIL（Hardware In the Loop）を紹介。電源計測・シミュレーション技術を活用し、実車両試験と同等の精度でのEVバッテリーや駆動系の性能試験を可能にする。

車載通信ユニットの通信制御シミュレーションでは、実車両を用いたHILアプローチを採用している。通信により収集されたさまざまなデータの統合や加工を通じて車載通信ユニットの「認知・判断・制御」をシミュレーションする。

食品業界向けX線検査機AI（人工知能）判定機能も展示する。X線検査機はX線透過画像を用いて、独自の複合アルゴリズムにより微小な異物や形状不良を検出する。AI判定機能を搭載すれば、膨大な不良品パターンの特徴を学習して、従来にないアルゴリズムも実装可能となるという。その結果、検出精度の向上に加え、誤検出の低減が期待できる。

衛星通信、フィールド検証、ドローン通信試験の取り組みも紹介する。今年、新たにサービスが開始されたStarlinkによる衛星通信のフィールド検証、高度モビリティ電波伝搬シミュレーションと通信ラボ評価環境、ドローンの安全な輸送路確保のための電波環境検証などの取り組みを紹介する。

さらに10月17日開催予定のコンファレンスでは、「未来のクルマをつくる ～EV開発を加速するアンリツの取り組み～」と題して、電動モビリティの進化を支えるアンリツグループの取り組みを解説する。

《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

CEATEC（シーテック）

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES