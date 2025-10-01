ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

沖縄レンタカー専門予約サイト、「ちゅらベル」新登場…料金相場表示機能も

ディアズ・インフィニティは、沖縄レンタカー予約サイト「ちゅらベル」を9月29日にオープンし、一般公開を開始した。

同サイトは沖縄旅行者向けの新たなプラットフォームとして、レンタカー予約を通じて「充実の時間」を過ごせる「心に残る旅」の実現を目指している。ユーザー動向やSNSアンケート集計などを基に、需要の高い車両タイプの特集や独自企画を展開する。

サイトは使いやすい親切なデザイン設計で、予約日時や車両タイプの指定はもちろん、車両の特徴、車種指定、送迎サービス、配車、空港からの移動費キャッシュバックの有無など、こだわり条件を絞って希望のレンタカーを検索できる仕様となっている。

車両タイプは軽自動車からマイクロバス、電気自動車、バイク、電動キックボードまで幅広く対応。車両の特徴では、エコカーやオープンカー、高級車、外車、左ハンドルなどの選択が可能だ。

無料の会員登録をしてから予約することで、レンタカー返却の確認後にちゅらベル専用ポイントが貯まり、貯まったポイントは会員専用のマイページからギフトカード等へ交換可能となっている。

会員だけが閲覧・投稿できる口コミ機能も備えており、「みんなのQ&A質問板」では、メアド非公開で気軽に掲載店舗へ質問を投げかけることが可能。沖縄の各レンタカー店舗から回答がもらえるため、不安や疑問を解消した上でレンタカーを予約できる。

また、各地域別による沖縄レンタカー料金相場を自動表示する機能を搭載しており、料金の比較も簡単に行うことができる。

オープンしたばかりのサイトのため、期間限定でレンタカー予約案内コールセンターも試験導入により開設。レンタカーの希望条件を、ガイダンスに沿ってダイヤル選択するだけで条件に合った予約プラン一覧ページのURLをSMSですぐに届けるサービスを提供している。

加盟店向けには、車両情報の登録はもちろん、店舗イチオシ設定や、ちゅらベル限定プランの設定等も可能で、独自の取り組みによりユーザーの利便性を重視した構造でレンタカー予約率の向上を図る。

《森脇稔》

