Jackery Japan、ポータブル電源やソーラーパネル出展へ…アウトドアデイジャパン神戸2025

ポータブル電源やソーラーパネルを手がけるJackery（ジャクリ）の日本法人、Jackery Japanは、9月27日（土）から28日（日）にメリケンパーク（兵庫県神戸市）で開催される関西最大級のアウトドアイベント「アウトドアデイジャパン神戸2025」に初出展する。

同イベントは、アウトドアブランドや自動車メーカー、キャンプ場や自治体、アウトドアメディアなどの企業・団体が一堂に会する国内最大級の体験型・体感型アウトドアイベント。今年は「アウトドアデイ東京」に続き2回目の出展で、神戸開催は初めての出展となる。

Jackeryブースでは、ポータブル電源やソーラーパネルを展示する予定だ。

イベントは9月27日（土）・28日（日）の9時30分から16時30分まで開催され、入場料は無料。ペット同伴可能で雨天決行となっている。主催は一般社団法人日本オートキャンプ協会。

Jackeryは2012年にアメリカ・カリフォルニアで「グリーンエネルギーをあらゆる人に、あらゆる場所で提供する」というビジョンのもと誕生。2016年にはブランド初となるアウトドア用ポータブル電源を発売し、2018年にはポータブルソーラーパネルを開発した。同社は世界中の冒険家やアウトドア愛好家たちがサステナブルな方法で自然を楽しめるよう、太陽光エネルギーを活用した製品開発を続けている。

《森脇稔》

