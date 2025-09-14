ヤマハ、横浜みなとみらいで電動ボートのクルージング体験「e-Float Terrace」10月18日開始

ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

ヤマハ発動機は、京浜フェリーボートとの協力により、10月18日から横浜みなとみらい地区の「ピア日本丸」桟橋を発着地として、手軽にボートクルージングを楽しめる体験サービス「e-Float Terrace」を開始する。

【画像】ヤマハ発動機の新型次世代操船システム「HARMO」

今回の体験サービスでは、同社製の次世代電動操船システム「HARMO（ハルモ）」を搭載したボートにより、静かに波の音と風を感じながらクルージングを楽しむことができる。地元横浜市の企業である京浜フェリーボートの知見をもとに設計したクルージングコースからは、普段とは違う横浜の絶景を楽しむことができる。

また、同じく横浜みなとみらい地区に立地する同社の体験型ショールーム「Yamaha E-Ride Base」でeバイクを借りることで、ボートクルージング体験前後の桟橋の行き帰りにサイクリングを楽しむことも可能だ。

当体験サービスは抽選制となる。開催日程は10月18日、11月8日、11月22日、12月6日、12月20日の計5回で、各回の募集期間と抽選結果公表日が設定されている。場所はピア日本丸前桟橋で実施される。

ヤマハ発動機は、体験型ショールーム「Yamaha E-Ride Base」を起点に、海との繋がりも深く観光資源も豊富な横浜港エリアの更なる地域活性化の一助となるべく、今後も様々な体験サービスを提案するとしている。

