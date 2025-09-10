ホーム 自動車 ビジネス 海外マーケット 記事

米トヨタのデジタル販売「スマートパス」、100万台目の顧客にサプライズな贈り物

米トヨタのデジタル販売「スマートパス」の100万台目の顧客に新車のRAV4と同額の小切手を進呈
  • 米トヨタのデジタル販売「スマートパス」の100万台目の顧客に新車のRAV4と同額の小切手を進呈
  • トヨタRAV4（北米仕様）

トヨタ自動車の米国部門は9月5日、デジタル小売りソリューション「スマートパス」が販売100万台を達成したと発表した。

【画像全2枚】

フィラデルフィア郊外のトヨタ販売店、アードモア・トヨタを訪れたドリアン・マローンさんは、スマートパスを通じて新車の『RAV4』を購入する予定だった。しかし、彼女が知らなかったのは、トヨタの代表者たちがスマートパスの節目を記念して、車両代金を全額支払う小切手を持って待っていたことだった。

フィラデルフィア地域在住で学校管理者として働く母親のマローンさんは、スマートパスを利用した100万人目の顧客となった。

トヨタモーターノースアメリカのスマートパス販売部門で小売り変革担当ゼネラルマネージャーを務めるジョン・マイヤーズ氏は「100万台販売達成はスマートパスにとって大きな節目であり、ディーラーとチームの努力の証だ」と述べた。「スマートパスはトヨタブランドの真の差異化要因となっており、自動車購入体験の未来を形作ることに興奮している」と語った。

2020年に導入されたスマートパスは、顧客が新車のオンライン検索とディーラーでの購入をシームレスに行き来できるよう設計されている。マローンさんにとって、これは3台目のトヨタ購入時の利便性と安心感を意味していた。

ただし今回は、車両ローンなしで帰宅することになったという。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

トヨタ自動車

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES