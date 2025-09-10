ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

海外レンタカー予約「QEEQ」、1ドル前払いで予約確保可能に

海外レンタカー予約プラットフォーム「QEEQ（キック）」は9月9日、旅行者の予算管理を支援し、安心して海外レンタカーを利用できる新サービス「1ドルフリーズ」を正式に開始したと発表した。

【画像】QEEQの新サービス「1ドルフリーズ」

このサービスは、1ドル（約150円）の前払いでレンタカーの予約を確保できる仕組みで、旅行者に柔軟性と最良価格保証を提供する。通常の海外レンタカー予約では予約時に全額前払いが多く、クレジットカードの利用枠を大きく消費する問題があったが、「1ドルフリーズ」はこれを解消する。

「1ドルフリーズ」の特徴は三つある。まず、予約時に1ドルを支払うだけで予約を確保し、残りの料金は出発前に支払うためクレジットカードの利用枠を温存できる。次に、予約後に価格が下がった場合は自動的に再予約し差額を返金する「値下げプロテクター」を備え、ユーザーが常に最適な価格で利用できる。最後に、無料キャンセルや24時間年中無休の日本語カスタマーサポートを提供し、柔軟な予算管理と安心のサポート体制を実現している。

QEEQは世界中のレンタカー会社を一括比較できるオンラインプラットフォームで、日本人ユーザー向けに24時間日本語対応のサポートを整備。現地でのトラブルや遅延時にもメール・電話・LINEで即時対応可能だ。また、一部の国・地域では現地スタッフが空港で出迎え、契約手続きや保険選択、カーナビ設定などを日本語でサポートする無料ガイドサービスも提供している。

さらに、国際免許証がなくても日本の運転免許証に基づく翻訳証明文を無料発行し、200以上の国と地域でレンタカー利用を可能にする。車種も軽自動車からSUV、電気自動車まで多様で、複数のレンタカー会社の料金や口コミを比較できる。補償面では世界的に信頼されるAXA保険を含むプランを用意し、日本語対応のサポート体制も整っている。

加えて、マレーシア・タイ限定でデポジット不要プランを提供し、高額な保証金の負担を軽減。これによりクレジットカードを持たない人や高額前払いに不安を感じる旅行者も安心して利用できる。

QEEQは世界200以上の国と地域、10万店舗以上のレンタカーを一括比較・予約できるプラットフォームとして、海外ドライブの自由をより身近にしている。

《森脇稔》

