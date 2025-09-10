「西宮BMW」、リニューアルオープン…「リテール・ネクスト」コンセプト採用

ビー・エム・ダブリューのBMW正規ディーラーである株式会社モトーレン阪神は、「西宮BMW」をリニューアル・オープンし、9月6日より営業を開始した。

【画像】リニューアルした西宮BMW

今回のリニューアルでは、「リテール・ネクスト」と呼ばれる新しい販売コンセプトを採用した。これは顧客のニーズや思考を第一に考える「カスタマー・セントリック（顧客中心主義）」をテーマに、魅力的なショールームでの体験を提供することを目的としている。持続可能な環境に優しいデザイン設計を特徴とし、デジタルツールを活用して車両の検索や機能確認だけでなく、顧客の個々のニーズに合わせたショールーム体験をサポートする。

西宮BMWは、西宮市を東西に横切る国道2号線に面し、近隣にはショッピング施設や住宅街が広がる交通利便性の高いエリアに位置する。ショールームは吹き抜け構造を採用し、開放感のある空間設計が特徴だ。大きなガラス面から自然光が差し込み、BMW車のデザインや質感を体験可能な展示環境となっている。

同一敷地内にサービス工場を併設しているため、車両の購入からアフターサービスまでをワンストップで対応できる利便性の高い店舗である。前回の改修からおよそ10年が経過し、今回の改修ではBMWのブランド価値をより一層体現する空間デザインへの刷新に加え、ショールームおよびサービス工場の機能性・快適性の向上も図っている。

改修後は、より洗練された展示空間と効率的なサービス提供環境を整備することで、これまで以上に顧客満足度の高い店舗運営を目指す。

西宮BMWの所在地は西宮市津門大筋町4-3、ショールーム面積は255.28平方m、新車展示台数は3台。営業時間は10時から18時まで、定休日は火曜日、第2・3水曜日となっている。