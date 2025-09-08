ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

デウォルト、42％静音化＆コンパクト設計の新型「ブラシレス・サイレントインパクトドライバー」発売

デウォルトの新型「ブラシレス・サイレントインパクトドライバー」
  • デウォルトの新型「ブラシレス・サイレントインパクトドライバー」
  • デウォルトの新型「ブラシレス・サイレントインパクトドライバー」
  • デウォルトの新型「ブラシレス・サイレントインパクトドライバー」
  • デウォルトの新型「ブラシレス・サイレントインパクトドライバー」
  • デウォルトの新型「ブラシレス・サイレントインパクトドライバー」

スタンレー ブラック・アンド・デッカーのツールブランド「DEWALT（デウォルト）」から、従来比42%静音化とコンパクト設計を実現した「18V XR ブラシレス・サイレントインパクトドライバー」が新発売。

【画像】デウォルトの新型「ブラシレス・サイレントインパクトドライバー」

同製品は、締め付け時の打撃音がソフトな油圧式のインパクト機構を採用し、約42％の静音化を実現しており、騒音が気になる住宅街やオフィスなどでの使用にも適している。また、狭い場所でも扱いやすい同クラス業界最短準の101mmのコンパクトヘッドを採用している。

静音タイプの18Vインパクトドライバーとしては業界最高準のトルク（56N・m）を実現し、20分連続点灯するスポットライト機能を兼ねる高照度のLEDライト9灯も搭載する。

さらに、業界初のパウチ型セルを採用した軽量コンパクト・高出力・長寿命の「パワースタックコンパクトバッテリー」も採用。従来のシリンダー型セルの製品に比べ発熱を約30％低減している。

製品仕様は、定格電圧DC18V、回転数0-1100/0-3000（回転/分）、打撃数0-4200（回/分）、最大トルク56N・m、本体重量1.0kg（付属充電池込み1.32kg）、サイズ115×77×240mm（充電池込み）となっている。

同社のツールボックス「TSTAK」シリーズと連結可能なキットボックスのほか、充電器、バッテリー2個が付属する。税込み価格は9万2400円。販売開始は9月中旬出、購入はプロショップ、ホームセンター、オンラインショップより。

《ヤマブキデザイン》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

アフターマーケット

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES