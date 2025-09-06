ホーム モーターサイクル 新型車 記事

マットモーターサイクルズ、クラシックスタイルの「DRK-01 250CC」限定3色を浅草で特別展示、9月20日から

MUTT Motorcycles DRK-01 250CC CANDY RED / DRK-01 250CC WHITE SAND
  • MUTT Motorcycles DRK-01 250CC CANDY RED / DRK-01 250CC WHITE SAND
  • MUTT Motorcycles DRK-01 250CC CANDY RED
  • MUTT Motorcycles DRK-01 250CC WHITE SAND
  • MUTT Motorcycles DRK-01 250CC DARK CHROME

英国のモーターサイクルブランド「MUTT Motorcycles（マットモーターサイクルズ）」は9月5日、東京・浅草のカフェ「ORTIGA（オルティガ）」で限定車の特別展示イベントを開催すると発表した。

【画像】「DRK-01 250CC」限定3色

9月20日から28日まで9日間、「DRK-01 250CC CANDY RED」「DRK-01 250CC WHITE SAND」「DRK-01 250CC DARK CHROME」の3色を展示する「DRK POP UP in ORTIGA」を実施。来場者はカフェでの飲食を楽しみながら、英国生まれのモーターサイクルを間近で体感できる。

DRK-01 250CCは、MUTT Motorcyclesのこれまでのクラシックなスタイルとは大きく異なる新たなスタイルを体現するモデル。新開発のDOHC水冷エンジンと6速マニュアルトランスミッションにより、優れた走行性能と信頼性を実現している。フロントには320mm径ディスクと4ピストン油圧ブレーキを装備し、高いストッピング性能を発揮する。

MUTT Motorcyclesは、カスタムビルダーのウィル・リグとベニー・トーマスにより2016年に創業された英国のブランド。「もっと身近で、もっと低価格で、もっと信頼して乗ることのできるバイク」をコンセプトに、バーミンガムのワークショップで熟練チームが1台ずつ組み上げている。

会場となるORTIGAは2022年に浅草にオープンしたカフェで、古い倉庫をリノベーションした建物はカリフォルニアの砂漠のリゾートをコンセプトにデザインされている。店内にはガレージをイメージした展示スペースがあり、すでに多くのバイクファンが訪れる人気スポットとなっている。

イベントは日・月・木・金・土曜日の8時から18時まで開催。食事は16時まで、カフェ利用は18時まで可能となっている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

マットモーターサイクルズ

★イベント開催予定

注目の記事【モーターサイクル】

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES