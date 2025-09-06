マットモーターサイクルズ、クラシックスタイルの「DRK-01 250CC」限定3色を浅草で特別展示、9月20日から

英国のモーターサイクルブランド「MUTT Motorcycles（マットモーターサイクルズ）」は9月5日、東京・浅草のカフェ「ORTIGA（オルティガ）」で限定車の特別展示イベントを開催すると発表した。

【画像】「DRK-01 250CC」限定3色

9月20日から28日まで9日間、「DRK-01 250CC CANDY RED」「DRK-01 250CC WHITE SAND」「DRK-01 250CC DARK CHROME」の3色を展示する「DRK POP UP in ORTIGA」を実施。来場者はカフェでの飲食を楽しみながら、英国生まれのモーターサイクルを間近で体感できる。

DRK-01 250CCは、MUTT Motorcyclesのこれまでのクラシックなスタイルとは大きく異なる新たなスタイルを体現するモデル。新開発のDOHC水冷エンジンと6速マニュアルトランスミッションにより、優れた走行性能と信頼性を実現している。フロントには320mm径ディスクと4ピストン油圧ブレーキを装備し、高いストッピング性能を発揮する。

MUTT Motorcyclesは、カスタムビルダーのウィル・リグとベニー・トーマスにより2016年に創業された英国のブランド。「もっと身近で、もっと低価格で、もっと信頼して乗ることのできるバイク」をコンセプトに、バーミンガムのワークショップで熟練チームが1台ずつ組み上げている。

会場となるORTIGAは2022年に浅草にオープンしたカフェで、古い倉庫をリノベーションした建物はカリフォルニアの砂漠のリゾートをコンセプトにデザインされている。店内にはガレージをイメージした展示スペースがあり、すでに多くのバイクファンが訪れる人気スポットとなっている。

イベントは日・月・木・金・土曜日の8時から18時まで開催。食事は16時まで、カフェ利用は18時まで可能となっている。