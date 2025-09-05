ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

ペットに優しいキャンピングカー「PAWREST」展示、名古屋に新ショールーム…9月27日オープン

キャンピングカーのショールーム「CAMBY」
  • キャンピングカーのショールーム「CAMBY」
  • ペットに優しいキャンピングカー「PAWREST（ポーレスト）」
  • ペットに優しいキャンピングカー「PAWREST（ポーレスト）」
  • ペットに優しいキャンピングカー「PAWREST（ポーレスト）」
  • ペットに優しいキャンピングカー「PAWREST（ポーレスト）」

自動車部品の卸売、取付を手がける名陽電機は、新規事業として「世界一ペットに優しいクルマ」を目指して自社企画・製造したキャンピングカーのショールーム「CAMBY」を9月27日にオープンする。

【画像全5枚】

ショールームでは、車輛の展示だけではなく、ヒューマングレードの安全性に完璧に配慮したペットカートの「TAVO」や、アレルギーなどペットの体調や体質に合わせて開発された天然自然食品「ビーナチュラル」、素材だけではなく、捕獲方法や加工方法、調理場所までこだわったペット用おやつ「GOODMealONE」などを販売する。

CAMBYが考えるペットに優しいクルマの条件として、材質・床材では犬や猫に多い股関節円や股関節脱臼などを予防するために柔らかく、かつ爪が引っかかりにくい、滑らない素材を採用。優れた嗅覚に配慮して防臭、抗菌、アレルゲンや有機溶剤の配合が少ない材料を使用した。

装備面では、ペットとのドライブでの事故因子である「飛び出し」を防止するため各部にリードフックを配置。外出先でのペットの汚れや雑菌を落とす簡易シャワー、おむつやおやつを収納できる小物入れ、ヒューマングレードで設計されたペット用カートを安全に設置できる設備、長時間管理可能な空調・換気、遠隔からの見守りカメラや温度・湿度のチェックが可能な通信設備を装備した。

構造面では、遺伝学的に立証された犬・猫の好む「暗所」を模した社内構造を採用するなど、様々な要件を設定し、素材探しや設計を行った。

また、ベース車両を人気のトヨタ『ハイエース』だけではなく、日産の『キャラバン』や中古車まで広げることで、入手困難な新車を待つだけではなくニーズに合わせた車両設計から実現できることが強みになる、としている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

キャンピングカー、車中泊、アウトドア

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES