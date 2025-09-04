北海道の大地を駆けるグラベルラリー！ ヨコハマタイヤが「GEOLANDAR」で「ラリー北海道」参戦8チームの活躍をサポート

横浜ゴムは、9月5日から7日にかけて北海道帯広市で開催されるXCRスプリントカップ北海道第4戦「ラリー北海道」において、ヨコハマタイヤ「GEOLANDAR」で参戦する選手たちのサポートすることを発表した。

【画像】「ラリー北海道」参戦チームをサポートするヨコハマタイヤ「GEOLANDAR」

2022年に発足したXCRスプリントカップ北海道は、クロスカントリーやSUV車両によって競われるラリーシリーズで、4年目となる今年は全6戦。今回の「ラリー北海道」は前戦に続いて、全日本選手権も併催される大規模な一戦となる。

JAF（日本自動車連盟）公認のもとに開催される同大会は、国際格式クラスも設定され、全日本ラリー選手権の一戦でもあるビッグイベント。北海道十勝地方の山間部に12本のSS（スペシャルステージ）、合計距離102.60kmが設定されるグラベル（未舗装路）ラリーとなっている。

今回は3つのクラスに合計で22台がエントリー。その中でもっとも台数が多いXC-2クラスでは、開幕戦から負け無しの3連勝中となる番場彬選手が、前戦に続いて梅本まどか選手とのコンビでトヨタ『ハイラックス』（CUSCO YH ジオランダーHILUX）を駆って参戦する。

シーズンは後半戦に入ったことから、4連覇を目指すドライバーの番場選手と初のチャンピオン獲得を目標とするコ・ドライバーの梅本選手は、前戦で2位に6分近い大差をつけて制した勢いをそのままに、今回も「GEOLANDAR X-AT」での快走が期待されている。

このほか、XC-1クラスに初登場となる三菱『デリカD:5』（惣田政樹選手／猿川仁選手、ジオランダーブラV・SF デリカD5）や、XC-3クラスで前戦は3位表彰台を獲得したダイハツ『ロッキー』（相原泰祐選手／上原あずみ選手、D-SPORT Racing ロッキー）など、今回も「GEOLANDAR」が足元からその走りを支える選手の戦いぶりに注目が集まっている。

大会は5日（金）の16時10分から、帯広駅前の通りで催されるセレモニアルスタートで開幕。これに先立って15時15分からはラリーショーが行われ、XCRを含むすべての参戦車両と選手が揃って市民との交流が図られる。

また大会の拠点となる帯広市の北愛国交流広場は期間中観戦無料となり、各チームが整備などを行うサービス風景の見学も可能。ここでは6日（土）の19時から花火の打ち上げが予定されているほか、さまざまな付帯イベントも催される。そして7日（日）には戦いを終えた選手とマシンを讃えるフィニッシュセレモニーが予定されている。