海外レンタカー予約「QEEQ」、ニュージーランド政府観光局と提携…現地情報の発信強化

海外レンタカー予約サービスを展開するQEEQ（キック）は9月3日、ニュージーランド政府観光局（Tourism New Zealand）と正式にパートナーシップを締結したと発表した。

本提携により、両者は日本人旅行者に向けてニュージーランドにおけるレンタカードライブの魅力を広く発信し、安全で快適な旅の実現をサポートする。

パートナーシップの一環として、QEEQはニュージーランド政府観光局と協力し「ニュージーランド特集ページ」を新たに公開した。このページでは、時差・気候・服装アドバイス、ビザやNZeTA申請の注意点などの基本情報から、オークランド、ロトルア、テカポ湖、クイーンズタウン、クライストチャーチなどの主要観光地を紹介している。

さらに、南島7日間絶景ルート、北島5日間ハイライト、南北縦断15日間プランなどのモデルコースや、道路事情、運転ルール、秘境へのアクセス方法などドライブの魅力と注意点も詳しく解説している。

加えて、ニュージーランド国内の一部空港にて、QEEQ日本語ガイドによる到着時サポートサービスを開始。海外ドライブ初心者や言語に不安を抱える旅行者でも安心して利用できる環境を整えている。

QEEQは世界200以上の国と地域、10万店舗以上のレンタカーを一括比較・予約できるオンラインプラットフォームとして、24時間年中無休の日本語カスタマーサポート、無料キャンセル制度、豊富な車種選択などを強みに、日本人旅行者に特化したサービスを提供している。

