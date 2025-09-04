『MC12ストラダーレ』が約7億7000万円で落札、現代マセラティ史上最高額を更新

マセラティは9月1日、2005年製『MC12ストラダーレ』が、米国カリフォルニア州で開催されたブロード・アロー（ハガティ・カンパニー）モントレー・ジェット・センター・オークションで、520万ドル（約7億7000万円）で落札されたと発表した。

【画像】マセラティMC12ストラダーレ

限定50台のみ生産されたMC12ストラダーレは（2004年に25台、翌年に25台）、マセラティブランドを常に特徴づけてきた極限のパフォーマンス、エンジニアリングの卓越性、大胆なビジョンの真髄を体現している。排気量5988ccのV12エンジンを搭載し、7500rpmで630hpを発生する。特徴的な白いボディカラーに青のアクセントが施され、1959年から1961年に生産されたマセラティ「バードケージ・タイプ61」へのオマージュとなっている。デビューから20年を経た今でも、世界中の愛好家やコレクターの心を掴むスーパーカーとなっている。

このオークション結果は、同モデルの従来記録を37%上回るだけでなく、このMC12を史上最も高額で売却された現代マセラティにした。時代を画した車の永続的価値が確認された形だ。

MC12ストラダーレは、2004年から2010年にかけてFIA GT選手権の絶対的主役だった「MC12 GT1」の公道仕様版として誕生した。コンストラクターズカップ2回、ドライバーズチャンピオンシップ5回、チームチャンピオンシップ6回を含む14のタイトル（22勝）と、スパ24時間レースでの3勝を記録している。このレーシング界との直接的なつながりが、MC12の神話構築に貢献し、先進技術、時代を超越したデザイン、世界クラスのパフォーマンスの象徴となった。

今回のオークションでの評価は、モデルのコレクター価値だけでなく、スポーツ遺産、希少性、技術革新を組み合わせることに成功したスーパーカーへの関心の高まりを反映している。

真正性とブランドの歴史にますます注目が集まる市場において、マセラティは主導的役割を再確認している。現在の限定モデル、新型マセラティ『MCXtrema』のように、トライデントが情熱、威信、永続的パフォーマンスの象徴であり続けることを実証しているという。