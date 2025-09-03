マセラティの高級スポーツウォッチ、3モデルが日本で同時発売へ…9月6日

ビヨンクールが日本総輸入代理店を務めるイタリア・モデナ発の高級スポーツカーブランド「マセラティ」は、9月6日（土）より3つの独立した新作ウォッチコレクションを日本で同時発売する。

【画像全3枚】

登場するのは、澄み渡る空をテーマにした「チェロ」、スピードとエレガンスを融合した「ベロチタ」、機械式の鼓動を可視化した「スフィーダオープンハート」の3モデル。それぞれ異なる世界観を持ちながら、ブランドの象徴であるトライデントを文字盤に宿し、マセラティらしいスタイル・技術・情熱を凝縮している。

「チェロ」コレクションは、アイコニックな空色を大胆に文字盤に採用し、43mmのPVDガンメタルサテン仕上げスチールケースを持つクロノグラフモデルで価格は5万7200円（税込）だ。

「ベロチタ」コレクションは、スポーティエレガンスの頂点を目指し、43mmサテン仕上げスチールケースにブルーサンレイ文字盤とモデナイエローのディテールを持つクロノグラフモデルで価格は6万1600円（税込）。追加のレザーストラップも付属する。

「スフィーダオープンハート」コレクションは、自動巻き三針モデルで44mmスチールケースにブルーサンレイ文字盤とダイヤモンドインデックスを備え、価格は10万3400円（税込）だ。

発売は209月6日（土）で、販売はオンタイム渋谷ロフト店および公式オンラインストアで行われる。発売に合わせてオンタイム渋谷ロフト店と川崎ロフト店で9月6日から9月28日までポップアップショップも開催される。

イタリア・モデナの情熱とクラフトマンシップを体現するマセラティの新作ウォッチは、スピード・デザイン・技術を融合させた3つの個性豊かなモデルで、時計愛好家からファッション感度の高い層まで幅広く特別な時間体験を提供する。