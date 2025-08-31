ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

高速道路渋滞「20km」、上を行くか下を行くか

高速道路の電光掲示板に渋滞情報が出ていたら？（イメージ）
  • 高速道路の電光掲示板に渋滞情報が出ていたら？（イメージ）
  • 高速道路の電光掲示板に渋滞情報が出ていたら、どのようにすることが最も多いか
  • 高速道路の電光掲示板の三角マークの意味は？
  • “渋滞●●km ●●分”の横に表示される赤色の三角マークが示している内容としてあてはまると思うも
  • “渋滞●●km ●●分”の横に表示される緑色の三角マークが示している内容としてあてはまると思うもの

家族ドライブ、ワクワク気分も高速道路の渋滞表示ひとつで一変。5kmならそのまま？ 20kmなら迂回？……ドライバーたちのリアルな判断が調査で見えてきた。

ホンダアクセスは、20～59歳の男女1000人を対象に「家族での長距離ドライブに関する調査2025」を実施した。調査は6月27日から30日にかけて、ネットエイジアの協力によりインターネットで行なわれた。

調査対象は、片道100km以上の長距離ドライブを家族で経験したドライバーで、男性500人、女性500人で構成された。

●渋滞の長さで分かれる行動選択

高速道路の電光掲示板に渋滞情報が出た場合の対応について尋ねたところ、「5km渋滞」では68.0%、「10km渋滞」では39.6%が「そのまま走行を続ける」と回答した。

いっぽう、「20km渋滞」では37.5%、「30km渋滞」では45.8%、「40km渋滞」では48.2%が「一般道に降りて走行を続ける」と回答しており、渋滞距離が20kmを超えると、一般道への迂回を選ぶ傾向が強まることが分かった。

高速道路の電光掲示板の三角マークの意味は？高速道路の電光掲示板の三角マークの意味は？

●認知度低い電光掲示板の三角マーク

高速道路の電光掲示板には、渋滞情報とともに赤や緑の三角マークが表示される。赤い左向き（垂直な辺が右）直角三角マークは「渋滞が増加傾向」、緑の右向き（垂直な辺が左）直角三角マークは「渋滞が減少傾向」であることを示すが、その認知度は低かった。

赤いマークの意味を正しく答えられたのは8.7%にとどまり、最多は「わからない」（54.4%）、次いで「事故による渋滞」（23.6%）という誤解が2割を超えた。同様に、緑のマークの正答率も10.7%にとどまり、「わからない」が62.2%と6割以上を占めた。

いずれのマークも正答率は1割前後にとどまり、ドライバーの間で十分に浸透していない現状が明らかになった。

《高木啓》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ホンダアクセス

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES