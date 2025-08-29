世界最高峰のスーパードリフトとFMXパフォーマンス、滋賀県グランスノー奥伊吹で9月開催…モーターゲームス2025

滋賀県米原市のグランスノー奥伊吹において、9月6日(土)と7日(日)に「モーターゲームス2025」が開催される。

会場はスキー場の駐車場や通路を活用した特設ストリートコースで、関西最大級の規模を誇る。

本イベントでは、世界最高峰のスーパードリフトシリーズ「FORMULA DRIFT JAPAN」のRound5が行われる。富士スピードウェイや鈴鹿ツインサーキットに続くシリーズ戦で、迫力あるタイヤのスキール音と白煙を上げながら走るスポーツカーの走行が見どころだ。

また、世界レベルのトップライダーによるFMX（フリースタイルモトクロス）超絶バイクパフォーマンスも披露される。空中での華麗なテクニックや超絶技が観客を魅了する。

イベントには「TOYOTA GAZOO Racing」「VALENTI JAPAN」「BRIDE」「カーポートマルゼン」などの人気メーカーが出店し、最新モデルの車両展示やタイヤ・ホイールの販売が行われる。さらに、富士宮焼きそばや串焼き、かき氷、クレープなどのB級グルメも充実し、幅広い層が楽しめる内容となっている。

華やかなレースクイーン「MOTOR GAMES GIRLS」も登場し、イベントを盛り上げる。

グランスノー奥伊吹は夏季に「奥伊吹モーターパーク」として駐車場を走行会場に活用し、JAF公認のコースとして公式戦も開催している。今回のモーターゲームス2025も同地の特設コースを使用し、モータースポーツファンにとって注目のイベントとなる。

入場料は前売り3500円、当日5000円で小学生以下は無料。駐車場料金は4輪1500円、2輪1000円となっている。主催はMSCで、開催時間は8時から18時までだ。