ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

世界最高峰のスーパードリフトとFMXパフォーマンス、滋賀県グランスノー奥伊吹で9月開催…モーターゲームス2025

スーパードリフトシリーズ「FORMULA DRIFT JAPAN」
  • スーパードリフトシリーズ「FORMULA DRIFT JAPAN」
  • スーパードリフトシリーズ「FORMULA DRIFT JAPAN」
  • スーパードリフトシリーズ「FORMULA DRIFT JAPAN」
  • FMX（フリースタイルモトクロス）バイクパフォーマンス
  • FMX（フリースタイルモトクロス）バイクパフォーマンス
  • FMX（フリースタイルモトクロス）バイクパフォーマンス
  • FMX（フリースタイルモトクロス）バイクパフォーマンス
  • FMX（フリースタイルモトクロス）バイクパフォーマンス

滋賀県米原市のグランスノー奥伊吹において、9月6日(土)と7日(日)に「モーターゲームス2025」が開催される。

会場はスキー場の駐車場や通路を活用した特設ストリートコースで、関西最大級の規模を誇る。

本イベントでは、世界最高峰のスーパードリフトシリーズ「FORMULA DRIFT JAPAN」のRound5が行われる。富士スピードウェイや鈴鹿ツインサーキットに続くシリーズ戦で、迫力あるタイヤのスキール音と白煙を上げながら走るスポーツカーの走行が見どころだ。

また、世界レベルのトップライダーによるFMX（フリースタイルモトクロス）超絶バイクパフォーマンスも披露される。空中での華麗なテクニックや超絶技が観客を魅了する。

イベントには「TOYOTA GAZOO Racing」「VALENTI JAPAN」「BRIDE」「カーポートマルゼン」などの人気メーカーが出店し、最新モデルの車両展示やタイヤ・ホイールの販売が行われる。さらに、富士宮焼きそばや串焼き、かき氷、クレープなどのB級グルメも充実し、幅広い層が楽しめる内容となっている。

華やかなレースクイーン「MOTOR GAMES GIRLS」も登場し、イベントを盛り上げる。

グランスノー奥伊吹は夏季に「奥伊吹モーターパーク」として駐車場を走行会場に活用し、JAF公認のコースとして公式戦も開催している。今回のモーターゲームス2025も同地の特設コースを使用し、モータースポーツファンにとって注目のイベントとなる。

入場料は前売り3500円、当日5000円で小学生以下は無料。駐車場料金は4輪1500円、2輪1000円となっている。主催はMSCで、開催時間は8時から18時までだ。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

★イベント開催予定

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES