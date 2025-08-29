ホーム 自動車 ビジネス 海外マーケット 記事

役目を終えた移動図書館、南アフリカの初等教育支援に活用へ…NPOが寄贈車両を募集

日本から寄贈された中古の移動図書館車と南アフリカの子どもたち
  • 日本から寄贈された中古の移動図書館車と南アフリカの子どもたち
  • 駐日南アフリカ共和国大使館と共催で開催した「移動図書館車出港式」

特定非営利活動法人のSAPESI-Japan（南アフリカ初等教育支援の会）は8月29日、全国の自治体や図書館が保有する移動図書館車両を譲り受け、南アフリカ共和国の初等教育支援に活用すると発表した。

自治体で使われなくなった移動図書館車の寄贈を呼びかけている。

対象となる車両は移動図書館車として利用された後、役目を終えたもの。2025年9月より順次受付を開始し、国内で整備後に海上輸送で南アフリカ共和国各州の教育省へ寄贈される。寄贈された車両は図書室のない公立小学校を巡回し、子どもたちに図書を届ける活動に使用される。

すべての車両が南アフリカで活用できるわけではないため、寄贈希望者はまずSAPESI-Japanに連絡し、車両の状態についてヒアリングを受ける必要がある。

寄贈された移動図書館車は南アフリカ共和国の州教育省を通じて公立小学校を巡回し、図書館のない地域の子どもたちの学びを支える重要な役割を果たす。直近では沖縄県糸満市の「くろしお号」が寄贈されている。

この活動は日本とアフリカの地域を国境を越えてつなぎ、次世代の教育機会を支えるバトンリレーとなっている。横浜市で開催された第9回アフリカ開発会議（TICAD 9）で示された日本企業・自治体やNGOによる教育・インフラ支援とも連携している。

本プロジェクトは日本NGO連携無償資金協力の支援を受けており、全国の自治体の協力と商船三井の海上輸送の特別協力により、2009年以来計54台の移動図書館車を南アフリカに寄贈してきた。

SAPESI-Japanは2008年12月に設立され、南アフリカで2006年に設立されたSAPESIの日本側姉妹団体として、日本からの移動図書館車の送付事業を継続している。南アフリカの各州教育省は寄贈車両の運行に必要な司書や運転手、予算を確保し、現地での活動を支援している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV
主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES