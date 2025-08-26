マツダ『ロードスター』35周年、歴代4モデルのピンバッジを先行販売…8月29日から

storytellerが運営するオリジナルブランド「BUTTON&CUFFLINKS」は、マツダ『ロードスター』とのコラボレーションによるピンバッジを8月29日（金）からオンラインショップで先行発売する。

以降、各種イベントや店頭でも取り扱いを予定している。

今回のピンバッジは、2024年秋に35周年を迎えたマツダロードスターを記念したもので、初代「NA」から続く「NB」「NC」「ND」の4モデルをモチーフにしている。各モデルの特徴であるボディカラーやヘッドライトなど細部まで忠実に再現されている。

販売価格は税込1870円（税抜1700円）で、オンラインショップ「BUTTON&CUFFLINKS ONLINE」と「MAZDA OFFICIAL GOODS SHOP」で先行販売される。特に「MAZDA OFFICIAL GOODS SHOP」ではマツダ限定カラー・パッケージも用意されている。

9月5日（金）からは、マツダ広島本社1階ロビーの「MAZDA GOODS SHOP」や「MAZDA OFFICIAL GOODS SHOP」でも販売が開始され、限定パッケージやカラーを直接手に取って確認できる機会が提供される。

storytellerは2014年4月設立。東京都狛江市に本社を置き、店舗運営や展示会運営を手がける。ブランド「BUTTON&CUFFLINKS」は2020年に立ち上げられ、日常使いのアクセサリーを提案している。2021年からはスヌーピーやサンリオ、リラックマなどのキャラクターライセンス商品も展開している。