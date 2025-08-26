ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

マツダ『ロードスター』35周年、歴代4モデルのピンバッジを先行販売…8月29日から

マツダ『ロードスター』とのコラボレーションによるピンバッジ
  • マツダ『ロードスター』とのコラボレーションによるピンバッジ
  • マツダ『ロードスター』とのコラボレーションによるピンバッジ
  • マツダ『ロードスター』とのコラボレーションによるピンバッジ
  • マツダ『ロードスター』とのコラボレーションによるピンバッジ
  • マツダ『ロードスター』とのコラボレーションによるピンバッジ

storytellerが運営するオリジナルブランド「BUTTON&CUFFLINKS」は、マツダ『ロードスター』とのコラボレーションによるピンバッジを8月29日（金）からオンラインショップで先行発売する。

以降、各種イベントや店頭でも取り扱いを予定している。

今回のピンバッジは、2024年秋に35周年を迎えたマツダロードスターを記念したもので、初代「NA」から続く「NB」「NC」「ND」の4モデルをモチーフにしている。各モデルの特徴であるボディカラーやヘッドライトなど細部まで忠実に再現されている。

販売価格は税込1870円（税抜1700円）で、オンラインショップ「BUTTON&CUFFLINKS ONLINE」と「MAZDA OFFICIAL GOODS SHOP」で先行販売される。特に「MAZDA OFFICIAL GOODS SHOP」ではマツダ限定カラー・パッケージも用意されている。

9月5日（金）からは、マツダ広島本社1階ロビーの「MAZDA GOODS SHOP」や「MAZDA OFFICIAL GOODS SHOP」でも販売が開始され、限定パッケージやカラーを直接手に取って確認できる機会が提供される。

storytellerは2014年4月設立。東京都狛江市に本社を置き、店舗運営や展示会運営を手がける。ブランド「BUTTON&CUFFLINKS」は2020年に立ち上げられ、日常使いのアクセサリーを提案している。2021年からはスヌーピーやサンリオ、リラックマなどのキャラクターライセンス商品も展開している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

マツダ

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES