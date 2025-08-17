ホーム 自動車 社会 社会 記事

【怪談】終点なきバス、時刻表を確認して

終点なきバス
  • 終点なきバス

夏の怪談シリーズ。そんな遅い時間ではなかったのですが。。。

梅雨明け直後の蒸し暑い夜だった。残業を終えたN美は、バスに乗るため、いつもの停留所に向かった。時刻表では21時10分発のはずだが、腕時計の針が21時20分になってもバスは来なかった。

まあ、ちょっと遅れることもあるか。そう思って顔を上げたとき、バスが静かに現れた。ヘッドライトはややぼんやりとした色をしていたが、バスの番号も行き先もいつもと同じ。N美は確認して乗り込んだ。

だが、すぐに違和感が胸をよぎった。乗客はそこそこいるのに、誰も立っていない。全員が座席に座っている。そして、立ち上がろうとする気配すらない。

2人掛けのシートのひとつに、N美は空いている席を見つけて腰かけようとした。隣の人の顔がとうぜん目に入る。その人の顔は異様に青白く、瞳には光がなかった。動かず、瞬きもせず、ただ正面を見つめている。

「あの、すみません」

小声で話しかけてみたが、返事はない。目も動かさない。

寝てる？　いや……。ぞわりと冷たいものが背筋を伝う。周囲を見渡せば、他の乗客たちも皆、同じような顔をしていた。生気がなく、まるで蝋人形のように動かない。

N美はあわてて前を見た。運転席には運転手が座っていた。だがその男もまた、背筋を伸ばしたまま、目を見開いて動かない。それでもバスは、淡々と走り続けていた。音もなく、ブレーキの感触も感じさせず、まるでレールに乗った列車のように。

周囲の建物や信号が通り過ぎていく景色が、どこか霞んで見えた。N美の呼吸は浅くなり、手が震え始めた。

「降りなきゃ！」

彼女は手を伸ばし、降車ボタンを強く押した。ピンポン。その音だけは、やけに現実的だった。

次の停留所で、バスはゆっくりと止まった。N美はドアが開くのと同時に外へ飛び出した。彼女の自宅近くではないが、何度も通ったことのある幹線道路沿いのバス停だった。胸を押さえ、振り返る。……バスの姿は道路になかった。

窓の光も、テールランプも見えない。走り去るエンジンの音も聞こえなかった。道路のアスファルトが街灯に照らされているだけだった。

さっきのはなんだったの？　ふと、ある可能性が脳裏に浮かぶ。事故で乗客・乗員の全員が亡くなった“幽霊バス”。もしかして自分は、間違ってそれに乗ってしまったのではないか？　震える手でスマホをバッグから取り出し、検索した。だが、そのバス路線での事故は、当日にも過去にも記録がなかった。

喉が、異様に渇いている。N美は近くに24時間営業のコンビニがあったのを思い出し、駆け込んだ。冷蔵庫からペットボトルの水を取り出すとレジへ持っていった。レジには無愛想な中年の男性が立っていた。N美は尋ねた。

「すみません、変なこと聞きますけど……。このあたりで“幽霊バス”とかって、知ってますか？」

男は、少し間を置いて、答えた。

「私は見たことも乗ったこともないけどね。あなたみたいに顔真っ青で駆け込んでくる人、年に何人かはいるよ」

N美は言葉を失った。

「あ、よかったら」

と、レジ脇から差し出されたのは、白い袋に入った小さなお守りだった。お守りには「厄除」とだけ刺繍で書かれている。

「近くの神社で祓ってもらって、用意してるんだ」

N美は無言でうなずき、そのお守りを受け取ると、コンビニを出る前に財布の中にしまった。

＜編集部注＞　AIで生成したフィクションです。T市のTバスではありません。S市のSバスでもありません。

《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV
主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES