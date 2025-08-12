ホーム プレミアム ビジネス 記事

  • 【無料ご招待】9/8「動く・乗る・魅せる！巨大ロボの最前線 ロボット制御システムV-Sido開発者の吉崎航氏が描くAI時代のロボット制御の未来」

「レスポンス」の姉妹メディアであるロボットメディア「ロボスタ (https://robotstart.info/)」 のオンラインセミナー「動く・乗る・魅せる！巨大ロボの最前線 ロボット制御システムV-Sido開発者の吉崎航氏が描くAI時代のロボット制御の未来」を2025年9月8日（月）に開催します。昨今のヒューマノイドのニュースや実用化の未来、実用性の壁など、吉崎氏のリアルな視点、万博の巨大ロボットなどについての深掘りなどをお届けします。ふるってご参加ください。

■ロボスタ・オンラインセミナー開催記念 無料特典

１． ロボスタ プレミアム会員「3ヶ月無料クーポン」コード配布中

レスポンス読者の皆様にロボスタ プレミアム会員の3ヶ月無料クーポンをご用意いたしました。セミナーお申込の際にクーポンコード「09E4Y1WP」をご入力いただくと、本セミナーも無料でご視聴いただけます。この機会に是非ご登録をお願いいたします（いつでも解約可能）。

２．本セミナー無料ご招待キャンペーン

・ロボスタ無料会員へ登録の上、お申込ください。
・厳正なる抽選の上、当選者（100名）を決定させていただきます。
・当選者には、9/4中に申込フォームへご記入いただいたメールアドレスへご連絡いたします。

上記１、２のどちらか1つをお選びいただけます

レスポンスビジネス法人会員の方には、ロボスタ会員プランについて特別なご案内をご用意しています。ぜひお問い合わせください。

-----------------------------------------------------------------------------------------
開催日時：2025年9月8日（月）14:00～15:15
申込締切：2025年9月4日（木）正午
参加費：通常1名につき15,500円（税込）
※ロボスタ プレミアム会員なら、業界キーマンが登壇するセミナー（1回あたり15,500円相当）へのリアルタイム参加や、過去セミナーの見逃し配信視聴を月額5,500円でご利用いただけます。この機会にぜひご登録ください（いつでも解約可能）。
-----------------------------------------------------------------------------------------



＜ゲスト講師＞
アスラテック株式会社 チーフロボットクリエイター/V-Sido開発者 吉崎 航 氏

＜モデレーター＞
ロボスタ 編集長 神崎洋治

ロボット制御システム「V-Sido（ブシドー）」の開発で知られるアスラテック（ソフトバンクグループ）は、V-Sidoを核に、ロボットの遠隔操作・遠隔監視、力触覚を反映したバイラテラル制御、AIとの連携、実用化支援など、幅広くロボット事業を展開しています。現在開催中の大阪・関西万博では、シグネチャーパビリオンの壁面駆動制御などに、ロボット制御システム「V-Sido（ブシドー）」が活用されています。
さらに9月には、V-Sido対応ロボットに焦点を当てた特別展示が予定されており、巨大4足歩行型ライド「SR-02」の稼働展示に加え、身長4mと2mの “未公開・最新巨大ロボット”も公開される予定です。

今回のセミナーでは、「V-Sido」の開発者であり、アスラテック チーフロボットクリエイターの吉崎航氏が登壇します。9月に万博で展示される“未公開・最新巨大ロボット”についても詳しく解説していただく予定です。

吉崎氏は2009年に経済産業省から「スーパークリエータ」に認定され、2015年には政府の「ロボット新戦略」を取りまとめる委員に選出。さらに、横浜で公開された実物大「動くガンダム」ではシステムディレクターを務めるなど、ロボット制御技術を軸に、さまざまな業界でロボットの活躍を実現するために活動を続けています。

講演では、長年にわたり多様なロボット制御に携わってきた経験から得たノウハウやエピソード、巨大ロボットを動かすうえでの苦労、そしてAIとの連携によって進化しつつあるロボット制御の未来について、お話しいただきます。

ご講演の後、ロボスタ編集長の神崎洋治とのインタビュー対談。吉崎氏から見た昨今のヒューマノイドのニュースや実用化の未来、実用性の壁など、吉崎氏のリアルな視点、万博の巨大ロボットなどについての深掘りなどをお届けします。ふるってご参加ください。

1.ロボットの魅力、ロボットとは何か?
2.ロボットとロボットビジネスの変遷
3.内閣府「ロボット革命実現会議」について
4.アスラテックのビジネスモデル、これまでの変遷と成果
5.「V-Sido」とは何か?　設計思想と技術的特徴、これまでの成果
　巨大ロボ: クラタス、SR-02、18ｍ級大型ロボット
　多様なロボ:バルーンロボ、リハビリ器具等
6.巨大ロボットの制御ノウハウ
7.V-Sidoを用いた産業応用　遠隔操作+自律動作
8.教育現場におけるロボット活用
9.AI時代における、触れられるロボットと制御
10.万博で巨大ロボが大集合、身長4mの新型ロボや体長2ｍの6脚ロボット
11.ロボットと人が共存できる未来にむけて
12.対談・質疑応答

※本セミナーの内容は、最新情報の反映や市場動向の変化により、一部変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

プロフィール

吉崎 航 氏
アスラテック株式会社 チーフロボットクリエイター/V-Sido開発者

1985年、山口県生まれ。ロボット制御システム「V-Sido」の開発者で、日本でも有数なロボット技術者として知られている。
2009年、経産省所管のIPA（独立行政法人情報処理推進機構）が実施した「未踏IT人材発掘・育成事業」に、吉崎のプロジェクト「人型ロボットのための演技指導ソフト」が採択され、「V-Sido」として発表。その成果により、特に優れた人材として経産省から「スーパークリエータ」に認定される。
2010年、倉田光吾郎氏のプロジェクトである水道橋重工に参加し、巨大ロボット「クラタス」の制作に携わる（V-Sidoによる制御を担当）。
2013年7月よりアスラテック株式会社チーフロボットクリエイターに就任し、現職。同社にてV-Sido関連のビジネスを展開している。
2014年には、安倍晋三首相主宰の有識者会議「ロボット革命実現会議」の委員として任命され、翌2015年には「ロボット革命イニシアティブ協議会」の参与に選任される。
また、2018年には一般社団法人ガンダムGlobal Challengeのシステムディレクター就任が発表された。
2022年6月には、東京大学 先端科学技術研究センター 身体情報学分野 アドバイザーの第一号として委嘱される。
ロボット関連の講演も数多く、広くロボットの普及に努めている。

神崎洋治
ロボスタ 編集長

TRISEC International,Inc.代表 「最新AI技術がよ～くわかる本」(秀和システム)、「ロボット解体新書」(SBクリエイティブ)、「Pepperの衝撃! パーソナルロボットが変える社会とビジネス」「体系的に学ぶデジタルカメラのしくみ」(日経BP社)など著書多数。
ロボット、AI、自動運転、IoT、モバイル通信、デジタルカメラ、インターネット、セキュリティなどに詳しいテクニカルライター兼コンサルタント。教員免許所有。PC周辺機器メーカーで商品企画、広告、販促、イベント等の責任者を担当。インターネット黎明期に独立してシリコンバレーに渡米。アスキー特派員として海外のベンチャー企業や新製品、各種イベントを取材。日経パソコンや日経ベストPC、月刊アスキー等で連載を執筆したほか、新聞等にも数多く寄稿。IT関連の著書多数。

主催：株式会社イード（ロボスタ）

オンラインセミナー概要

・Microsoft Teamsを使用したライブ配信です。アカウント無でもPC、タブレット、スマホなどから視聴可能です。
・セミナー中は音声での会話はできません。webで質問を記入して講師に質問ができます。
・開催前日（土日祝の場合は前営業日）の夕刻に視聴用のURL、PDF資料、質問記入先を準備いたします。
　ロボスタへログインしてマイページよりご確認ください。

注意事項

・オンラインセミナーは、インターネット経由でのライブ中継ですので、回線状態などにより、画像や音声が乱れる場合があり、また、状況によっては、講義を中断し、再接続して再開する場合があります。
・万が一、インターネット回線状況や設備機材の不具合により、開催を中止する場合があります。この場合、受講料の返金や、状況により後日録画を提供すること等で対応させていただきます。
・参加費は通常1名につき15,500円（税込）です。複数名で視聴する場合は視聴する人数分のお申込が必要です。

連絡先

お問い合わせはこちらから

《レスポンス編集部》

