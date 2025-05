トヨタ・モビリティ基金(TMF)とカナダ・トロントのイノベーション組織MaRS Discovery Districtは、障がい者向けモビリティソリューションを開発するスタートアップ支援プログラム「Mobility Unlimited Hub」の第2期募集を開始した。

このプログラムは、障がいの有無にかかわらず全ての人が自由に移動できるインクルーシブな社会構築を目指し、革新的なパーソナルモビリティ技術を持つイノベーターや起業家を支援するもの。特徴的なのは、障がい者自身が主体的に関わる「Nothing about us without us」という理念に基づき、当事者の意見を重視しながら開発支援を進めている点だ。