伊スーパーハイエンドオーディオ「audio solution」のパワーアンプ4機種＆プリアンプ2機種が初上陸

イース・コーポレーションがイタリアのハイエンドオーディオブランド「audio solution（オーディオソリューション）」のパワーアンプ4機種、プリアンプ2機種の取扱いを開始した。

オーディオソリューションはトップクラスのパワーアンプを創出するイタリアのスーパーハイエンドブランド。車載用、家庭用、業務用のオーディオ機器の製造を専門とし、確かな基本理念、現代的なアイデア、革新的なデザイン、部品の品質、そして継続的な技術研究に基づいた歴史と経験で、高品位かつ高音質の製品を手がけている。

同ブランドではイタリア製またはイタリア国内で販売されている部品を使用し、自社の工場でハンドメイド生産を行うことにより真の「Made in Italy」を保証。高い技術力と絶え間ない製品開発を追求し続けることにより、常に進歩し続け、その卓越性へのコミットメントは業界の標準をはるかに超え、ユーザーの期待を裏切らない製品づくりを進めている。

また、カーオーディオ業界で最も有能で情熱的な人物の1人であるRoberto Tognon（ロベルト・トニョン）氏が手掛けたパワーアンプQuattro（クアトロ）をはじめ、Quartetto（クアルテット）、Duo（デュオ）、Quattrocento（クアットロチェント）などの製品は、現在世界中から数多くの注目を集めている。

【パワーアンプスペック】

・Quattro（クアトロ）［受注発注品］：440万円（税込）

audio solution Quattro（クアトロ）［受注発注品］：440万円（税込）

●仕様：4chパワーアンプ●定格出力：150W×4（4Ω）280W×4（2Ω）●周波数特性：4Hz～150kHz（-3dB）●全高周波歪率：0.003％●S/N比：110dB以上●ダンピングファクター：＞750●入力インピーダンス：20kΩ●動作電圧：11V～15.5V●アイドリング電流：3.4A●サイズ（幅×奥行×高さ）：450mm×270mm×90mm●質量：10.5kg●実装ヒューズ：100A ●デジタルモニター装備（動作電圧/筐体温度/マスターボリューム/各チャンネルのアッテネーション（0.25dB ステップ）、ファームウェア、シリアルナンバーを表示。

・Quartetto（カルテット）［受注発注品］：71万5000円（税込）

audio solution Quartetto（カルテット）［受注発注品］：71万5000円（税込）

●仕様：4ch（4/3/2ch）パワーアンプ●定格出力：125W×4（4Ω）200W×4（2Ω）400W×2（4Ωブリッジ）●周波数特性：4Hz～150kHz（-3dB）●全高周波歪率：0.005％●S/N比：105dB以上●ダンピングファクター：＞400●入力インピーダンス：20kΩ●動作電圧：11V～15.5V●アイドリング電流：1.8A●サイズ（幅×奥行×高さ）：320mm×210mm×85mm●質量：4.8kg●実装ヒューズ：30A×2 ●電圧/筐体温度（度）デジタルモニター装備

・Duo（デュオ）［受注発注品］：71万5000円（税込）

audio solution Duo（デュオ）［受注発注品］：71万5000円（税込）

●仕様：2ch（2/1ch）パワーアンプ●定格出力：235W×2（4Ω）380W×2（2Ω）760W×1（4Ωブリッジ）●周波数特性：4Hz～140kHz（-3dB）●全高周波歪率：0.015％●S/N比：105dB以上●ダンピングファクター：＞550●入力インピーダンス：20kΩ●動作電圧：11V～15.5V●アイドリング電流：1.9A●サイズ（幅×奥行×高さ）：320mm×210mm×85mm●質量：4.7kg●実装ヒューズ：30A×2 ●電圧/筐体温度（度）デジタルモニター装備

・Quattrocento（クアトロチェント）：39万6000円（税込）

audio solution Quattrocento（クアトロチェント）：39万6000円（税込）

●仕様：4ch（4/3/2ch）パワーアンプ●定格出力：100W×4（4Ω）160W×4（2Ω）300W ×2（4Ωブリッジ）●周波数特性：4Hz～150kHz（-3dB）●全高周波歪率：0.003％●S/N比：105dB以上●ダンピングファクター：＞400●入力インピーダンス：20kΩ●動作電圧：11V～15.5V●アイドリング電流：1.5A以上●サイズ（幅×奥行×高さ）：277mm×190mm×55mm●質量：4.8kg●実装ヒューズ：25A×2

【プリアンプスペック】

・Studio V6 MKII［受注発注品］：99万円（税込）

audio solution Studio V6 MKII［受注発注品］：99万円（税込）

●仕様：6chプリアンプ●クラス：ピュアA●真空管プリアンプ●周波数帯域：2Hz～210kHz （-3dB）●動作電圧： 11～15,5 V（DC）●最大入力：15Vrms●RCA入力：6系統●RCA出力：6系統●入力インピーダンス：20kΩ●S/N比：100dB以上●動作温度：0～50度●スタンバイ電流：＜1mA●始動時消費電流：5A（始動時10秒）●動作電流：最大2.8A●スタンバイ時間：約35秒●インジケーター：LED●リモートアウト：3系統●実装ヒューズ：10A●サイズ（幅×奥行×高さ）： 470mm×230mm×54mm

・Studio M8 MKII［受注発注品］：55万円（税込）

audio solution Studio M8 MKII［受注発注品］：55万円（税込）

●仕様：8chプリアンプ●クラス：ピュアA●周波数帯域：2Hz～190kHz （-3dB）●動作電圧：11～15,5 V（DC）●最大入力：12Vrms●RCA入力：8系統●RCA出力：8系統●入力インピーダンス：20kΩ●S/N比：100dB以上●動作温度：0～50度●始動時消費電流：最大2A（始動時10秒）●動作電流：最大1.8A●スタンバイ時間：約10秒●インジケーター：LED●リモートアウト：3系統●リモートディレイ設定時間：10秒～20秒●実装ヒューズ：4A●サイズ（幅×奥行×高さ）： 320mm×240mm×58mm