先週金曜日、シリコンバレー周辺の一部の横断歩道で、歩行者横断用のボタンを押すと信号待ちの間にイーロン・マスク氏やドナルド・トランプ大統領、マーク・ザッカーバーグ氏らのAI音声による小話が聞けるようになりました。地元紙Palo Alto Onlineによると、これは何者かが歩行者用ボタンをハッキングしたために起こった事案であるようです。

米国の押しボタン式信号は通常、ボタンを押すと歩行者信号が青になるまで繰り返し「Wait」などの音声が流れます。ところが、SNSに投稿された動画では、ボタンを押すとイーロン・マスク氏によく似たAI音声が「ハーイ、イーロン・マスクだよ。テスラ・エンジニアリングのホーム、パロアルトへようこそ。よく、『お金で幸せは買えない』なんて言いますが…ええ、確かにそうですね。私も試してみたことがあります。でもね、サイバートラックはお金で買えるんですよ。すごいでしょ? …くそ、誰も聞いてくれない」と、ちょっぴりペーソス混じりな話を歩行者に聞かせています。

パロアルト当局の広報担当者は、ダウンタウンにあるうちの12の信号でハッキングの影響が確認されたと述べました。同様のハッキングはメンローパーク、レッドウッドシティなど周辺地域でも発生していました。

ハッキングされた信号で再生される音声は数種類あるようで、ほかにはマスク氏が「やあ、イーロンだよ。友だちになれる?友達になってくれない?サイバートラックあげるからさ、約束するよ。いいかい、君はきっと僕が少しの承認欲求のために、どれだけ堕落するかを知らないだろう」と、やはり友だちを切望している設定のものだったり、

マスク氏が「昔は彼のことをただの愚か者と思っていた。だけど、一度知り合ってみると、実は彼は可愛くて、優しくて、とても愛に溢れた人なんだよ」と話す背後からトランプ大統領の声で「ねえカワイコちゃ~ん、はやくベッドに戻っておいでよぉ」と聞こえてくる、あまり頭に思い浮かべたくない設定のもの、

さらにはマーク・ザッカーバーグ氏が「やあ、マーク・ザッカーバーグだ。みんなは僕のことをザックって呼ぶ。知ってるかも知れないけど、僕らが君の意識のあらゆる側面にAIを強制的に押し込んでいく時に、不快だったり侵されたように感じるかもしれない。だけどそれはあたりまえのことだから気にしないでくれ。どっちみちそれを拒否することはできないから。じゃ、またな」と、若干サイコパス的な雰囲気のものまで、

