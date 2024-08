プレオーダー購入者向け特典あり！ PS5「テストドライブ・アンリミテッド・ソーラークラウン」VIPベータ版・ベータ版の配信を決定

3goo(サングー)は、オープンワールドレーシングゲーム『テストドライブ・アンリミテッド・ソーラークラウン』プレイステーション5版を9月12日に発売すると発表。これに先立ち、VIPベータ版配信の詳細も明らかにされた。

「テストドライブ…」は、実物スケールで再現された香港島を舞台にした大規模オープンオンラインレーシングゲーム。プレイヤーは覇権をめぐって争う2大ファミリー「STREET」と「SHARP」のどちらかを選び、スリリングなレースに挑む内容だ。プレイヤーはフェラーリ、ランボルギーニ、ポルシェ、ブガッティ、ケーニグセグ、アストンマーティンなど、30以上の自動車メーカーから100台を超える実在の車種を選び、香港島を走行・探索することができる。

「VIPベータ版」は、8月13日(火)午後5時から8月18日(日)午後5時までの期間、プレイステーションストアにて配信される。対象は同ゲーム「ゴールド・エディション」のプレオーダー購入者のみで、ゲームのすべての要素が解放され、プレイヤーレベル15まで進行可能となる。香港島の14地区のうち9地区をドライブでき、16台のマシンをディーラーから購入可能で、さらに11台の試乗可能なマシンも用意されている。

また、「シルバー・ストリート・エディション」および「シルバー・シャープ・エディション」のプレオーダー購入者も、8月27日(火)から8月30日(金)までの期間に「ベータ版」をプレイできる。なお、両ベータ版はフレームレートが30FPSに制限されている(正式リリース版のフレームレートは60FPS)。

9月12日に発売される「テストドライブ・アンリミテッド・ソーラークラウン」の正式リリース版の価格は通常版(パッケージ版とダウンロード版あり)が7920円、2つのシルバー・エディション(ともにダウンロード版のみ)が1万560円、ゴールド・エディション(ダウンロード版のみ)が1万1880円となっている(価格はすべて税込み)。

また、プレオーダー購入者は正式リリース版への早期アクセス特典もあり、ゴールドでは7日間(9月5日スタート)、シルバーでは2日間(9月10日スタート)となっている。

各エディションのプレオーダー特典と、VIP ベータ版の内容

《コピーライト》

TEST DRIVE UNLIMITED SOLAR CROWN(c) 2024 published by Nacon S.A. and developed by Kylotonn Games. All rights reserved.

“Test Drive” is a registered trademark of Nacon S.A. All rights reserved.

The manufacturers, cars, names, brands and associated imagery featured in this game are trademarks and/or copyrighted materials of their respective owners.

“AMG” and “Mercedes-Benz“ are the intellectual property of Mercedes-Benz Group AG. They are used by Nacon under license. The trademarks Porsche, Porsche Crest, Porsche Logotype, Carrera, Cayenne, Taycan, 918 Spyder and 911 are used under license of Porsche AG.

The cars in the game may differ from the shape, colour and performance of the actual cars. Please do not imitate the driving and vehicle movements shown in this game when driving a car in real life, and remember: always wear a seat belt and drive safely.

Published and distributed by 3goo K.K. in Japan.