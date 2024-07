KTMがラインアップの価格改定を発表、8月1日より適用

7月16日、KTMジャパンが特別装備をプラスした2024年モデルのストリートモデル13機種、および2025年モデルのオフロードモデル19機種の価格改定を発表。新価格は8月1日より適用される。

価格改定のおもな理由は経済情勢、および為替レートの変動によるとされている。

■MY2024ストリートモデル(価格はすべて税込)

・1390 SUPER DUKE R EVO:283万4000円

・990 DUKE:185万3000円

・790 DUKE:125万円

・390 DUKE:82万9000円

・1290 SUPER ADVENTURE S:281万3000円

・890 ADVENTURE R:198万5000円

・890 ADVENTURE:194万8000円

・790 ADVENTURE:146万円

・390 ADVENTURE SW:92万6000円

・690 ENDURO R:177万円

・690 SMC R:177万円

・890 SMT:197万1000円

・RC 390:90万6000円

KTM 1290 SUPER ADVENTURE S(オプション装着車)

■MY2025オフロードモデル(価格はすべて税込)

・450 SX-F:155万8000円

・250 SX-F:142万円

・125 SX:123万3000円

・65 SX:73万8000円

・50 SX FACTORY EDITION:66万6000円

・350 XC-F:162万1000円

・250 XC-F:147万8000円

・300 XC:152万8000円

・250 XC:137万8000円

・500 EXC-F SIX DAYS:207万9000円

・350 EXC-F SIX DAYS:187万5000円

・350 EXC-F:165万円

・250 EXC-F SIX DAYS:172万3000円

・250 EXC-F:156万9000円

・300 EXC HARDENDURO:176万3000円

・300 EXC:153万1000円

・250 EXC SIX DAYS:162万7000円

・250 EXC:148万3000円

・150 EXC:134万5000円